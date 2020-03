Dj set con manichini, Jo Squillo sbanca i social

Un dj set in diretta Instagram per ‘esorcizzare’ la quarantena. Questa l’idea di Jo Squillo, che per realizzare un singolare sabato sera in tempi di emergenza coronavirus, si è circondata di manichini vestiti a festa, luci e musica. Live dalle 22, rigorosamente da casa e al grido di “niente tristezza, solo good vibes”, la cantante di ‘Siamo Donne’ ha letteralmente catalizzato l’attenzione dei social e, con loro, dei vip nostrani. Da Fedez e Chiara Ferragni a Simona Ventura, passando per Elisabetta Gregoraci e Francesco Facchinetti, tutti hanno metaforicamente ballato con l’artista.

E su Twitter Jo Squillo arriva prima in tendenza grazie ai commenti degli utenti: “Il 28 marzo 2020 Jo Squillo riscrive la storia della musica. L’Italia riparte da qui”, “le dirette di Jo Squillo che fa dj set sono tra le cose più belle di questo periodo”, “eroina di questa quarantena” e “Jo Squillo patrimonio Unesco”, sono solo alcuni dei commenti alla serata.

adnkronos