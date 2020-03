Coronavirus: da Bono ai REM, gli artisti tifano Italia

Messaggi di vicinanza anche da Pearl Jam, Patti Smith, Joan Baez

L’impennata di casi che nei giorni scorsi ci ha regalato tristi primati, i canti liberatori e pieni di fiducia che risuonavano dai balconi (ma anche quelli ormai hanno smesso di darci speranza), le strade deserte restituite a una bellezza spettrale: l’immagine di un’Italia in lotta con il coronavirus ha fatto il giro del mondo. Il Paese del sole, del buon cibo, dei baci e degli abbracci ferito nel suo profondo ha colpito tutti e non ha lasciato indifferenti neppure gli artisti. In tanti hanno voluto dare il loro sostegno all’Italia, far sentire la loro vicinanza. L’ultima in ordine cronologico è stata Joan Baez che ispirata proprio dalle immagini dei flash mob sui balconi, come spiega lei stessa, ha interpretato in italiano sul suo profilo Fb un classico che già cantava negli anni Sessanta, ”Un mondo d’amore”- Come Bono che sull’onda dell’emozione ha invece scritto una canzone dal titolo Let your love be known “per gli italiani che l’hanno ispirata… per gli Irlandesi… per chiunque è in difficoltà e continua a cantare. Per medici, infermieri, operatori in prima linea”. Anche i Pearl Jam, che sarebbero attesi a Imola a luglio, hanno testimoniato solidarietà e hanno invitato i fan a “stare a casa”. Il gruppo statunitense ha pubblicato sul suo profilo Facebook la lettera di un fan di Bergamo sulla drammatica situazione nella città, accompagnandola con il commento “Tutto il nostro amore per i nostri amici italiani”.

Qualche giorno i R.E.M., sulla pagina ufficiale di Facebook della band, hanno pubblicato un video del 2003 in cui cantano il loro grande successo Bad day – quanto mai calzante -, in studio a Quelli che il calcio, accompagnato da un messaggio: “Ci sarà sempre un’Italia, di sicuro”, e poi “Stiamo pensando a tutti i nostri amici in Italia, pregando per la loro salute e che chi ha bisogno sia aiutato e sperando che anche questo passi. Ne usciremo tutti meglio alla fine, in modi grandi e piccoli”. E concludono “Ciao and buongiornio”.

Chiusa nella sua casa di New York, Patti Smith ha dedicato, insieme alla figlia Jesse, un pensiero all’Italia, con una diretta social e un mini-live. “E’ un modo carino per salutare tutti – ha spiegato Patti Smith -, ma un saluto speciale va ai nostri amici di Milano e d’Italia. Non vediamo l’ora di rivedervi presto. Sono tempi difficili, ma siamo insieme. Non abbiate paura, usate la vostra energia in modo costruttivo”.

“Un altro sole quando viene sera, sta colorando l’anima mia.

Su queste dolci note suonate assieme a @Zuccherosugar, mando un grande abbraccio a tutta l’Italia e l’augurio che presto torni il sole a splendere! #staystrong“, è invece l’augurio – in italiano – che Luka Sulic, uno dei due violoncellisti dei 2Cellos, ha inviato dai social, pubblicandolo con il video live di “Così Celeste” suonata dai 2Cellos assieme a Zucchero, alcuni anni fa a Zagabria. Sulic, nei giorni scorsi ha rivolto più di un pensiero (e di un post) all’Italia, pubblicando l’esecuzione di Nessun dorma e un video girato al Teatro Dal Verme di Milano (accompagnato dalla frase “In attesa del giorno in cui potremo abbracciarci di nuovo… Prendetevi cura di voi”).

Si è messo al lavoro anche il cantautore inglese, di origini italiane, Jack Savoretti che, aiutato dai fan e dai loro racconti di questi giorni difficili, ha scritto il brano “Andrà tutto bene”, il suo primo in italiano.

LP, il cui vero nome – Laura Pergolizzi – tradisce le origini italiane, autrice del pluripremiato brano Lost On you, dagli Stati Uniti ha fatto arrivare il suo messaggio: “L’Italia è un paese che mi è molto a cuore. So la criticità che state passando in questo momento e spero che questo periodo riunisca tutti, come se fossimo un unico Paese. Mi auguro che da tutto ciò emergeremo più consapevoli e più connessi che mai e realizzeremo anche quanto abbiamo bisogno l’uno dell’altro. Non siamo soli”.

Anche “tutti i miei pensieri e le mie preghiere” della nuova star del pop internazionale Dotan (suo il brano Numb che spopola sulle piattaforme) “in questo momento sono per le persone in Italia. Abbiate cura di voi e state al sicuro a casa”.

