Le tre nuove serie italiane di Netflix: c’è anche un adattamento di “Tre metri sopra il cielo” di Moccia

Netflix ha appena annunciato tre nuove produzioni italiane. La prima si intitola “Curon” e racconta la storia di «una madre» che ritorna al suo paese natale – «un villaggio misterioso del Nord Italia» – con i suoi figli adolescenti e che scopre «che si può scappare dal proprio passato ma non da se stessi». L’head writer sarà Ezio Abbate, che ha già lavorato a “Suburra”. La produzione è Indiana Production. Gli autori sono Giovanni Galassi, Ivano Fachin e Tommaso Matano.

La seconda serie è un adattamento di “Tre metri sopra il cielo” di Federico Moccia. Il titolo è ancora provvisorio. La storia si concentrerà su Sally e Ale, «appartenenti a due realtà diverse», che «si trovano uniti da una innegabile attrazione sullo sfondo di gare motociclistiche». La serie sarà ambientata in Costa Adriatica. Produzione Cattleya.

L’ultimo progetto è “Fedeltà”, ispirato e basato sull’omonimo libro di Marco Missiroli, candidato alla 73° edizione del Premio Strega. La storia racconta di una coppia e delle conseguenze che può avere sulla loro vita il sospetto di un tradimento. Ambientata tra Milano e Rimini. Per il momento, non si conoscono né i nomi degli sceneggiatori, né dei produttori. Netflix ha acquisito i diritti audiovisivi del libro, che è, qui in Italia, una prima volta per la piattaforma. Release e inizio delle riprese dei tre progetti sono ancora sconosciuti.

Gianmaria Tammaro, la Stampa