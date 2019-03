Fedez parla di J-Ax e Rovazzi: “Le separazioni nascono proprio perché non riesco a vivere queste cose in maniera artefatta”

Fedez torna a parlare di J-Ax e Rovazzi. Intervistato dallo youtuber Marco Montemagno, il cantante ha ripercorso le tappe del suo rapporto – ormai finito – con i due colleghi: «Ho dei bellissimi ricordi, non rinnego nulla di quello che ho fatto con Fabio e Ax. Abbiamo fatto delle grandi cose. Ovviamente non abbiamo fatto cose alte in termini musicali, però in termini discografici abbiamo fatto delle belle cose secondo me. Le separazioni nascono proprio perché non riesco a vivere queste cose in maniera artefatta, anche perché l’errore grande che faccio è mischiare l’affettività al lavoro: quindi a un certo punto non riesco a recitare la parte del siamo separati in casa e poi riflesso di Pavlov davanti alle telecamere».

Fedez ha parlato, naturalmente, anche di Chiara Ferragni e del loro matromonio “social”: «So che c’è molta dietrologia intorno a me e alla mia famiglia, ma non ho un team di persone dietro che mi pubblica le cose… Solo amici e la mia Leica. Facendo un parallelismo con la discografia, questo è un periodo in cui la musica vive molto attraverso il personaggio e, a volte, il personaggio diventa molto più forte della musica. Mi rendo conto che la percezione all’esterno possa essere molto al di fuori della realtà, la verità è molto più semplice di come si può pensare sotto questo punto di vista, la quotidianità che raccontiamo è realmente la nostra quotidianità, se no dovremmo vivere due vite parallele».

Alessio Esposito, Ilmessaggero.it