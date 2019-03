Amy Schumer, una di noi: com’è difficile (e buffo) infilarsi i calzini col pancione

L’attrice e comica continua a raccontare la sua prima gravidanza con una buona dose di ironia: stavolta ha condiviso su Instagram un esilarante video per dimostrare che ogni piccolo gesto quotidiano, quando il ventre s’ingrossa, diventa una vera battaglia

Amy Schumer, 37 anni, continua a raccontare la sua gravidanza con una buona dose di ironia. Stavolta la comica, che aspetta il suo primo figlio dal marito, lo chef Chris Fischer, ha condiviso su Instagram una buffa guida che illustra alle donne incinte come effettuare le manovre giuste per completare un gesto di norma semplicissimo: infilarsi i calzini. Seduta sul bordo di un letto, Amy esegue l’operazione dando nel contempo indicazioni alle future mamme come lei: «Prima il piede sinistro», spiega, infilando un calzino con relativa facilità.

«Ok, è un po’ scomodo, ma non è un gran problema. Adesso passiamo al piede destro». A quel punto la faccenda si complica. La Schumer per via del pancione non riesce a piegarsi in avanti verso il piede né ad alzare la gamba, quindi cambia tattica: «Proviamo da dietro», dice, piegando la gamba sul letto e contorcendosi fino a riuscire a infilare l’alluce nell’apertura del calzino: «Agganci l’alluce, poi lentamente cerchi di far scivolare il calzino su per il piede», continua. E alla fine, entrambi i calzini ai piedi, sorride trionfante: «Ecco la vita da donna incinta».

La comica più famosa e pagata d’America ha iniziato ha raccontare la gravidanza con dissacrante ironia a partire dal giorno in cui, nell’ottobre 2018, l’ha annunciata su Instagram: ha preso in prestito una foto del principe Harry insieme a Meghan Markle, anche loro in dolce attesa, e ha sovrapposto ai volti dei reali la sua faccia e quella del marito.

Amy durante i primi mesi di attesa ha sofferto di iperemesi gravidica, ovvero forti nausee mattutine, la stessa patologia che ha colpito pure Kate Middleton durante le sue tre attese. A causa della malattia ha dovuto interrompere il tour del suo spettacolo, eppure non ha smesso di scherzare: «Vomito tutto ciò che mangio prima delle 16. Ma poi sono tipo Baywatch», aveva raccontato sempre via social allegando un video di una corsa in spiaggia.

A fine novembre, sempre per lo stesso disturbo, era stata ricoverata in ospedale. «Non sono radiosa?», aveva poi scritto postando una foto con la flebo attaccata. «Tutti quelli che raccontano quanto sia più bello il secondo trimestre di gravidanza non raccontano tutta la verità». Poi, lo scorso febbraio, il pancione ormai pesante, aveva postato una sua foto sdraiata a letto: i capelli arruffati, zero trucco, gli occhi stanchi. «Grazie agli stilisti per avermi fatto sedere così in front row», aveva scritto via Instagram, alludendo alla settimana della moda newyorchese e alle serate delle altre celeb. Come a dire: la gravidanza è anche questo. E lei, della gravidanza, non vuole omettere nulla: né la gioia per il primo figlio in arrivo, né i malesseri e le difficoltà dei nove mesi.

Roberta Mercuri, Vanity Fair