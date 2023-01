Sanremo, il pronostico di Fiorello: ‘Vincerà Giorgia, ma potrebbero farcela anche Ultimo o Mengoni”

Sull’amico Amadeus, che lo vorrebbe al Festival, lo showman dice: “Entrerà nei libri di Storia dello spettacolo italiano. Alla voce -chi ha condotto più Festival consecutivamente- ci sarà scritto: Amadeus, Pippo Baudo, Mike Bongiorno”

Chi vincerà il Festival di Sanremo 2023? “Giorgia. Oppure uno dei due, fra Ultimo e Mengoni. Ma a Sanremo può succedere di tutto”.

Parola di Rosario Fiorello, che in un’intervista al ‘Messaggero’, parla con sincerità del successo del suo nuovo show, dell’amico di sempre che lo vorrebbe di nuovo all’Ariston, dei Ferragnez e anche di Zelensky al festival, su cui non ha dubbi: “Io sto con Amadeus”.

E sulla prossima edizione della manifestazione canora dice la sua un po’ su tutto. Chiara Ferragni al Festival -secondo Fiore- porterà “un monologo sul tema della lotta alle violenze contro le donne, non penso che ballerà o canterà. Lei e Fedez si spendono molto in beneficenza, anche se poi in Italia come ti muovi sbagli: se la fai, non lo devi dire; se la fai e non lo dici, sbagli perché non dai l’esempio…”.

Tra le quattro co-conduttrici, Francesca Fagnani è quella che lo incuriosice di più: “È in gamba e potrebbe sorprendere: è sul pezzo, ha la battuta pronta e credo che non si farà intimorire dalla prosopopea del Festival”.

Quanto all’amico Amadeus, secondo Fiorello punta a entrare nella storia: “Gli ho dato un consiglio: Ama, devi fare anche il sesto, forse anche il settimo, perché di sicuro te lo chiederanno. Quello di quest’anno andrà benissimo: lo so che adesso leggendo questa intervista lui si gratterà da tutte le parti, ma è così. E, da quello che so, ha ancora carte da giocare”.

“Quindi mi chiedo: chi è il pazzo che farà il Festival dopo di lui? La Rai sarà costretta a chiedergli di guidare il sesto, e per il futuro si vedrà. Io gli ho detto che lo deve fare. Chi fa il nostro mestiere un po’ aspira alla gloria. E se ne fa sei di fila, lui entrerà nei libri di Storia dello spettacolo italiano. Alla voce chi ha condotto piu Festival consecutivamente ci sarà scritto Amadeus, Pippo Baudo, Mike Bongiorno”.

Amadeus, dal canto suo, non abbandona l’idea di riaverlo al Festival: “Da Sanremo mi ha appena mandato un selfie con Gianni Morandi: Ciuri, aspettiamo proprio te!”. Ma Fiorello insiste che quest’anno all’Ariston non andrà: “Non se ne parla, ho il mio show. Se si va lì bisogna dare il massimo e io non ho tempo né la forza di preparare niente”. Alla domanda su un possibile collegamento, aggiunge: “Qualcosa faremo. Intanto per Viva Rai2! ci sarà il nostro Gabriele Vagnato”.

Alla fine, oltre a Sanremo, c’è spazio anche per un commento, da siciliano, sull’arresto di Messina Denaro: “Il clima è cambiato, la gente scende in piazza senza timori e applaude i carabinieri”, dice lo showman che per via del padre finanziere da piccolo in Sicilia era per tutti: “il figlio dello sbirru”.