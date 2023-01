Re Carlo, tutti i dettagli in anteprima sull’incoronazione

Sarà una cerimonia tradizionale ma con qualche tocco di modernità: ospiti tante star della musica per un concerto all’insegna dei diritti LGBTQ

Il 6 maggio è la data fissata per l’incoronazione di re Carlo. Buckingham Palace ha già svelato alcuni dettagli “sugli eventi cerimoniali, celebrativi e comunitari che si svolgeranno”. Sarà un evento all’insegna della tradizione, con il momento clou nell’abbazia di Westminster, la processione e l’apparizione della famiglia reale sul balcone. Ma non mancherà il tocco contemporaneo, con tante star della musica ospiti per un concerto all’insegna delle inclusioni. Lo sfarzo è garantito.

LA CERIMONIA A WESTMINSTER

L’incoronazione vera e propria di re Carlo e della regina consorte Camilla avrà luogo nell’abbazia di Westminster. Si tratterà di un rito sfarzoso e solenne e a celebrarlo sarà l’arcivescovo di Canterbury. “Come annunciato in precedenza, la cerimonia rifletterà il ruolo del monarca oggi e guarderà al futuro, pur rimanendo radicata nelle tradizioni e nello sfarzo di lunga data”, si legge nella nota ufficiale di Buckingham Palace.

PROCESSIONE E AFFACCIO DAL BALCONE

Re Carlo e la regina Camilla raggiungeranno in processione l’abbazia di Westminster e, dopo la funzione, torneranno in corteo (ma stavolta in una versione più ampia, con tutti i membri della royal family) a Buckingham Palace. Qui si affacceranno tutti dal balcone.

HARRY E MEGHAN SARANNO PRESENTI?

Non è ancora chiaro se Harry e Meghan Markle saranno presenti all’incoronazione di re Carlo, né se siano stati invitati. Il primogenito della regina Elisabetta e suo figlio William sperano in un colloquio di pace per poter placare gli animi prima dell’evento, così da non trasformare “quel solenne giorno in un circo”. Con la sua autobiografia Spare, il duca di Sussex ha sparato a zero sui suoi familiari, non lesinando accuse al padre, al fratello e alla cognata Kate Middleton.

IL CONCERTO

Tornando all’incoronazione, dopo la cerimonia prenderanno il via i festeggiamenti. “Domenica 7 maggio 2023, uno speciale concerto dell’incoronazione sarà organizzato e trasmesso in diretta al castello di Windsor” si legge nella nota di Buckingham Palace. Saranno ospiti icone della musica (non ancora annunciate) e “un’orchestra di livello mondiale per suonare interpretazioni di brani musicali preferiti con la partecipazione di alcuni dei più grandi intrattenitori del mondo, insieme ad artisti del mondo della danza”. E’ stato anche messo insieme un coro di non professionisti facenti parte di gruppi di canto di rifugiati, attivisti LGBTQ, persone sorde… e ci sarà anche un gruppo virtuale, con artisti provenienti da tutto il Commonwealth, per una performance speciale durante la serata.