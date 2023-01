Luca Argentero e Cristina Marino, baby shower per il bebè in arrivo

A marzo nascerà il loro secondogenito, un maschietto, e hanno festeggiato con tanti amici in una location esclusiva

Luca Argentero e Cristina Marino stanno per accogliere in famiglia il loro secondogenito. Ormai manca davvero poco al parto e la coppia apre i festeggiamenti con un baby shower bellissimo. In una location esclusiva in piazza Duomo a Milano hanno raccolto gli amici più cari per celebrare con loro questo momento così importante. Un’atmosfera soft e rilassante per una giornata piena di allegria, nell’attesa che nasca il fratellino della loro Nina Speranza.

I colori della terra e della natura sono i protagonisti dell’allestimento per il party di Luca Argentero e Cristina Marino. Tante piante verdi, palloncini dalle tinte pastello, dolci elaborati e leccornie di ogni tipo hanno accolto gli ospiti al baby shower. La futura mamma ha pubblicato alcuni scatti che raccontano una giornata allegra e informale, in cui è stata circondata dall’affetto di persone speciali: “Mi sono sentita molto amata. Grazie amici bellissimi” ha scritto sui social condividendo le immagini della giornata.

BEBE’ IN ARRIVO

Baby on the way, bebè in arrivo, è lo slogan che campeggia sugli allestimenti del baby shower. Ormai manca davvero poco al parto, previsto per marzo. Cristina Marino ha rivelato a Grazia di essere in attesa di un maschietto, ma sul nome che lei e Luca Argentero hanno scelto per il loro secondogenito non si è sbilanciata.

GENITORI DI NINA SPERANZA

Luca Argentero e Cristina Marino hanno già una bambina, Nina Speranza, nata il 20 maggio 2020. “L’amore che vedo nei suoi occhi quando guarda suo padre è qualcosa di speciale. La gag che ci diverte molto è quando le chiediamo quanto ci voglia bene e lei risponde: “A papi tanto, a mami poco’”, ha raccontato l’attrice. “La mia speranza è che si innamori perdutamente di me”, ha detto riguardo al bebè che aspetta.

LA GRAVIDANZA

Cristina Marino ha debuttato con il suo pancione sul red carpet della mostra del Cinema di Venezia. I primi mesi si è impegnata per tenere nascosta la dolce attesa, poi lei e Luca Argentero l’hanno rivelata ai follower con un dolcissimo post social. Da lì in poi l’attrice e imprenditrice ha sfoggiato con orgoglio il suo pancione nelle foto degli allenamenti e durante la vacanza a Dubai. Dovrà aspettare marzo prima di poter stringere tra le braccia il suo bebè, ma i festeggiamenti sono già iniziati.