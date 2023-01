“Grande Fratello Vip”, per Antonella ed Edoardo lacrime a distanza

I due Vipponi non riescono a trovare un’intesa duratura. Ed entrambi si sfogano con gli amici nella casa

Nella casa del “Grande Fratello Vip” il rapporto tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria è sempre sul filo della rottura. A piccoli riavvicinamenti seguono inevitabilmente nuove incomprensioni. Nelle ultime ore la situazione sembra essersi fatta particolarmente complicata ed entrambi sfogano la loro tristezza cercando conforto con altri Vipponi. Antonella si confronta con Antonino, mentre Edoardo si lascia andare con Onestini, Nicole e Micol.

Le pene d’amore all’interno del “Grande Fratello Vip” sono tutte per Antonella ed Edoardo. Dopo l’ennesimo scontro l’ex schermitrice non sembra vedere un futuro per i #Donnalisi. “Siamo molto diversi” dice ad Antonino confidandosi con lui. E quando l’hair-stylist le fa notare che “essere diversi non è una tragedia” e che il loro vero problema è la durezza con cui entrambi restano sulle proprie posizioni Antonella ribatte. “Lui non è più quello di prima, che mi piaceva e che mi ha fatto innamorare – spiega -. Sto così perché non lo vedo più mio complice. Se sto così male è difficile recuperare il rapporto, quando sono molto ferita non torno come prima. O non torno più o mi vendico”.

Dal canto suo anche Edoardo sta male ed è confuso e prova a confrontarsi con Onestini. Non riesce a capire se sia il caso di riprovarci o lasciarsi una volta per tutte. L’amico lo conforta rassicurandolo che qualunque sarà la sua decisione lui gli sarà accanto. Arrivano anche Micol Incorvaia e Nicole Murgia che provano a consolare Edo che però si lascia andare al pianto.