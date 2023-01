Da Georgina Rodriguez a Giulia Salemi, tutte come Kim Kardashian

La ex di Ronaldo sui social chiede se la modella voglia trasformarsi in una sorella del famoso clan americano

Da Georgina Rodriguez a Giulia Salemi, tutte vorrebbero essere Kim Kardashian. Il “sex appeal formato Kim” che le vip sognano prevede vitino da vespa, fianchi rotondi, scolpiti e sensuali, capigliatura nero corvino, trucco ben definito e décolleté da urlo. La socialité fa scuola e la compagna di Cristiano Ronaldo sta subendo una lenta trasformazione. Ma anche la Salemi è sulla buona strada.

GEORGINA COME KIM

Georgina Rodriguez si è sottoposta a dei ritocchi per somigliare a Kim Kardashian? Secondo la ex di Cristiano Ronaldo, Nereida Gallargo (con CR7 è stata per otto mesi nel 2008), che gestisce un centro estetico alle Baleari la modella che fa coppia con il calciatore potrebbe essere andata sotto i ferri per modellare il suo fisico e farlo diventare più simile a quello della Kardashian. In un post ha messo a confronto due immagini di Georgina: una recente e una più datata e con le frecce rosse ha indicato i cambiamenti. “Rinoplastica o rimodellazione”, ha scritto indicando il naso e la bocca della modella. Dopo ha rincarato la dose con un post in cui ha chiesto ai suoi 40mila follower: Georgina Rodriguez è sempre più simile a Kim Kardashian, cosa ne pensi?!

LA SALEMI “COPIA” LA KARDASHIAN?

Giulia Salemi adora Kim Kardashian. Lo sanno tutti perché non ha mai nascosto la sua venerazione per la diva americana. Tanto che per lo scorso Halloween l’influencer nello studio del Grande Fratello Vip si era travestita proprio da socialité bionda e tutta curve del famoso clan. “The Icon Kim” aveva scritto sul suo profilo alludendo proprio alla Kardashian di cui ha voluto copiare la fluente capigliatura bionda, la tuta in latex nera, gli stivali a punta.