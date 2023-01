Annie Wersching è morta a 45 anni, l’attrice era nota per il videogioco The Last of Us

L’attrice ha perso la sua battaglia con un tumore il 28 gennaio 2023 e la serie The Last Of Us è tra i suoi ultimi lavori

L’attrice Annie Wersching è morta di cancro domenica 28 gennaio 2023 di mattina presto, secondo quanto hanno riferito alla CNN il suo addetto stampa, Craig Schneider. L’attrice, che recentemente è apparsa nella serie tv del momento, The Last of Us, aveva 45 anni ed era meglio conosciuta per aver interpretato l’agente dell’FBI Renee Walker nella storica serie 24. Il marito di Wersching, Stephen Full, ha rilasciato una dichiarazione alla CNN: “Oggi si è creato un buco profondo nell’anima di questa famiglia. Ma Annie ci ha lasciato gli strumenti per riempirlo. Trovava meraviglia nei momenti più semplici, non aveva bisogno di musica per ballare. Ci ha insegnato a non aspettare che l’avventura ti trovi”.

ANNIE WERSCHING IN THE LAST OF US

Annie Wersching, oltre ai suoi numerosi ruoli televisivi, ha prestato la voce a Tess nel videogioco The Last of Us che ha ispirato l’attuale serie tv in onda su Sky e NOW. Neil Druckmann, il direttore creativo della serie ha twittato questo riguardo alla morte dell’attrice: “Ho appena scoperto che la mia cara amica, Annie Wersching, è morta. Abbiamo appena perso una bellissima artista e un bellissimo essere umano. Il mio cuore è in frantumi. I pensieri sono con i suoi cari”. Un GoFundMe è stato istituito dall’attrice di The Handmaid’s Tale Ever Carradine a sostegno dei figli e del marito di Annie “in modo che possano continuare a vivere la vita in un modo che sanno renderebbe Annie orgogliosa”. Il marito di Wersching ha condiviso un commovente ricordo nel giorno della scomparsa della moglie: “Mentre guidavo i nostri ragazzi, i veri amori della sua vita, lungo il tortuoso vialetto e la strada, lei urlava BYE! finchè non eravamo fuori. La sento ancora suonare”.

CHI ERA ANNIE WERSCHING

Wersching è apparsa regolarmente in serie tv negli anni 2000. Nel 2007 ha interpretato Amelia Joffe nella serie ABC General Hospital. Il suo ruolo da protagonista è arrivato nel 2008, quando ha interpretato l’agente dell’FBI Renee Walker nello show di successo della Fox 24, al fianco di Kiefer Sutherland per la settima e l’ottava stagione. Alcuni degli altri suoi importanti credits televisivi includono il ruolo dell’interesse amoroso di Harry Bosch nella serie di Amazon Prime del 2014 Bosch e un ruolo ricorrente come la malvagia vampira Lily Salvatore in The Vampire Diaries della CW.

ANNIE WERSCHING IN STAR TREK PICARD

Interpretando la Regina Borg in Star Trek Picard nel 2022, Wersching condivideva spesso foto di se stessa dal set in costume completo accompagnate da messaggi di gratitudine per i truccatori e gli artisti delle protesi che l’hanno trasformata nel cattivo intergalattico. Il ruolo di Wersching in Star Trek Picard, che va in onda su Paramount+, è elencato come uno degli ultimi credit professionali dell’attrice su IMDb.