“Amici 22”, cambio tra i ballerini: Samuel e Vanessa lasciano la scuola

Diciottesimo appuntamento con “Amici 22“. Nel nuovo speciale della domenica della scuola di Maria De Filippi. Nessuno dei ragazzi riesce a ottenere la maglia per il serale, né Piccolo G che vince la gara di cover, né Paky tra i ballerini, entrato da troppo poco tempo. Todaro decide di sostituire Samuel, ancora troppo indietro rispetto agli altri, e fa entrare il nuovo ballerino Alessio. Emmanuel Lo invece sceglie di eliminare Vanessa, perché su di lei ha ancora troppi dubbi e il serale è ormai alle porte. Ospite della puntata Alex con Sophie and the Giants.

Questo nuovo appuntamento di “Amici 22” inizia con il rinvio della sfida di Samu per indisponibilità dello sfidante. Si passa quindi alla sfida di Federica che deve affrontare Ventidue in uno scontro giudicato da Charlie Rapino. Dopo l’esibizione che consta di un inedito e una cover a testa, il giudice emette il suo verdetto: nonostante Ventidue gli sia piaciuta molta, assegna la vittoria a Federica che non riesce a trattenere le lacrime per tutta la tensione accumulata.

LE GARE PER ACCEDERE AL SERALE

A giudicare la gara di danza sarà Sergio Bernal mentre quella di canto toccherà ad Alex Britti, Rocco Hunt e Anna Pettinelli. Si comincia con il ballo, con Samu. Si prosegue con Wax che nella sua versione “Un diavolo in me” non entusiasma la Pettinelli. Tocca quindi a Mattia che riceve i complimenti di Bernal. Piccolo G canta “Il tempo di morire” di Lucio Battisti, conquistando Alex Britti. A Megan Bernal dice che vorrebbe vedere più tecnica nel suo ballo, mentre Federica riceve una standing ovation dal pubblico e i complimenti di Rocco Hunt. Tocca poi a Maddalena. Viene mostrata la classifica dei ballerini e Megan è ultima quindi per lei non ci sarà possibilità di passare al serale. Si continua con il canto con Cricca, la Pettinelli gli rimprovera di non dare emozioni, lui la prende sportivamente dicendo di starci lavorando. La classifica parziale vede Wax quarto e quindi fuori. A Gianmarco viene rimproverato un po’ troppo autocompiacimento sul lato sexy ma la Celentano specifica che è stata lei a chiederlo perché di solito lui è carente.

Angelina canta “No Roots” di Alice Merton e si guadagna un posto tra i primi tre facendo scendere Cricca. Paky che incanta Bernal che lo definisce “meraviglioso” e gli chiede di poter ballare con lui prossimamente. In classifica scende Mattia. Si va avanti con Niveo che ottiene un bel voto da Rocco Hunt. Dopo Vanessa si esibiscono Aaron, che conquista la Pettinelli, ed Eleonora che si ritrova al penultimo posto in classifica. Tocca a Jore e poi a Samuel che chiude la gara. Si passa quindi alle classifiche: all’ultimo posto di quella del ballo c’è Eleonora, a salire Samuel, Vanessa, Megan, Maddalena e Mattia. I tre sul podio sono Paky, Samu e Gianmarco. Al primo posto c’è Paky che a solo una settimana dall’ingresso può accedere al serale. Ma la Celentano, pur dichiarandosi contenta gli dice che è troppo presto.

IL TENTATIVO DI PICCOLO G

La classifica di canto: si parte da Wax e si sale con Jore, Cricca, Federica, Niveo, Aaron. Si giocano il posto Angelina e Piccolo G. Ed è Piccolo G al primo posto. Rudy lo fa cantare “Lontano dal tuo sole” di Neffa. Al termine dell’esibizione Rudy gli dice che il talento non gli manca e la sua discontinuità dipende dall’allenamento e come tale vuole che si eserciti ancora un po’.

IL COMPITO DI GIANMARCO

Raimondo ha assegnato al suo allievo un compito per metterlo alla prova di fronte alla Celentano. Gli chiede di esibirsi in culottes e con un coreografia di classico. Gianmarco l’ha presa molto male, si è sentito messo in ridicolo. La Celentano interviene per difendere il ragazzo e accusa Raimondo di utilizzare Gianmarco per attaccare lei. Gianmarco comunque esegue la coreografia, consapevole di “fare la figura del cretino”. Alla fine per lui sono applausi e sorrisi e la maglia che la Celentano gli conferma.

TRE INEDITI ALLA PROVA PER UN VIDEO

Vengono messi tre sgabelli al centro e Piccolo G viene invitato a scendere. Lo raggiungono Angelina e Wax che sono stati votati dai compagni. Confronteranno i loro inediti e il vincitore potrà realizzare il proprio video con Fabrizio Conte, uno dei più importanti registi di video italiani. Ed è proprio lui a giudicare la gara. Inizia Piccolo G con “Acquario” seguito da Angelina con “Voglia di vivere”. Chiude Wax che canta “Ballerine e guantoni”. Conte dice che deve scegliere la canzone che gli suggerisce più immagini e per lui è quella di Wax.

TRE BALLERINI ALLA PROVA

Altri tre sgabelli. Paky, che ha vinto la gara, si siede per primo ed è raggiunto da Isobel e Samu, votati dai propri compagni. Per loro in palio c’è la partecipazione a un video per World of Dance. Andrea Alemanno, referente della community, giudica la gara. Il primo ballare è Samu, seguito da Isobel. Chiude Paky. Alemanno sceglie Samu, per la capacità di movimento.

SAMUEL ALL’ULTIMA PROVA

Maria invita Samuel a raggiungere il centro dello studio per volontà di Raimondo. Viene poi fatto entrare un altro ballerino, Alessio che stupisce tutti. Dopo il confronto tra le due esibizioni Raimondo parla a Samuel, dicendogli che nonostante abbia avuto una reazione nervosa sia ancora un passo indietro agli altri. Ma adesso vede Alessio più pronto e quindi, nonostante abbia la morte nel cuore, decide di fare il cambio. La Celentano prima di salutarlo gli dice di aver parlato con il direttore dell’accademia di Monaco e stanno lavorando per farlo entrare con una borsa di studio. Alessio intanto prende la maglia ma entrerà più avanti perché deve fare la quarantena.

LA SCELTA DI EMMANUEL LO

Maria chiede a Vanessa di scendere al centro dello studio. Emmanuel Lo le dice che nonostante abbia delle qualità i dubbi che ha su di lei sono troppi e ormai non c’è più tempo perché il serale è alle porte. Quindi decide di toglierle il banco. La ragazza rimane di sasso perché non se lo aspettava. Saluta tutti e lascia lo studio in lacrime.

IL CONTEST DI RADIO MEDIASET

Tutti i cantanti vengono invitati al centro del palco e viene fatta entrare Rebecca Staffelli che deve svelare i quattro finalisti del contest di Radio Mediaset. Sono Piccolo G, Federica, Wax e Angelina. La puntata si chiude con Alex che torna nella scuola per presentare il suo singolo in duetto con Sophie and the Giants.