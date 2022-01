Uomini e donne, Martina Viali svela il perchè della sua assenza

Era stata la prima corteggiatrice che era riuscita a catturare l’attenzione di Matteo Ranieri e in molte l’avevano etichettata come la sosia di Sophie (per i tratti somatici non tanto per il comportamento).

Martina Viali, 19enne romana, era stata scelta più volte per uscire in esterna con il tronista ligure e tra i due era scattato un bacio. Poi però si sono fatte avanti Federica e Denise e della studentessa della Sapienza non si era più saputo nulla.

Nelle scorse ore, la giovane ha confessato su Instagram di essere uscita dal programma: “Purtroppo, già da qualche settimana il mio percorso con Matteo non era più lo stesso – ha spiegato – Inoltre, nelle ultime registrazione non sono potuta essere presente per via della situazione che oggi, come due anni fa, ci accompagna costantemente. Quindi, continuare in queste circostanza, sarebbe stato pressoché inutile, per entrambi…Nonostante tutto auguro il meglio a Matteo e spero davvero riesca a trovare una persona in grado di accompagnarlo nella sua vita e di crescere al suo fianco, che sia in quel contesto o anche al di fuori”.



Nonostante la sua uscita di scena la giovane ha quindi augurato il meglio al tronista: “Nel mio piccolo spero davvero riesca nel suo intento.



