Marry Me, Maluma sul set del film con Jennifer Lopez

Cresce sempre di più la curiosità per Marry Me, la nuova fatica cinematografica di Jennifer Lopez in arrivo nelle sale degli Stati Uniti d’America e in streaming su Peacockil giorno di San Valentino.



Nelle scorse ore Maluma, protagonista del film al fianco della popstar e di OwenWilson, ha regalato al pubblico uno sguardo inedito sulla pellicola condivendo un video sul profilo Instagram che conta oltre sessanta milioni di follower che ogni giorno seguono la sua vita tra musica, impegni lavorativi, servizi fotografici e momenti di relax in compagnia degli affetti più cari.



Marry Me è il titolo del nuovo film con protagonista una delle stelle indiscusse del mondo dorato di Hollywood. A pochi giorni dalla distribuzione, la voce di Felices Los 4 ha raccontato la grande emozione per il debutto cinematografico pubblicando un video con cui ha mostrato il lavoro fatto sul set.



L’artista, classe 1994, ha dichiarato: “Ancora non riesco a credere che la mia prima volta in un film sia al fianco di Jennifer Lopez e Owen Wilson”.

Maluma ha proseguito: “I sogni non sono mai troppo grandi per una persona coraggiosa e combattiva. Grazie!”.



Nel giro di breve tempo il video ha ottenuto numerosi commenti e oltre un milione di visualizzazioni.

Alcune settimane fa Jennifer Lopez ha parlato del singolo On My Way, presente nella colonna sonora del film: “Credo che On My Way sia la canzone perfetta”.

La voce di Get Right ha aggiunto: “Non capisco il motivo per il quale ho dovuto affrontare tutti questi guai, dolori, cuori spezzati e tutte queste cose ma ora ha senso perché ti ho incontrato, ora ha senso perché ho te e ora ha senso per noi”.