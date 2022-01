La dedica d’amore di Francesco Facchinetti alla sua lady ci ha fatto sciogliere il cuore

“Amore mio, volevo trovare una foto da postare per il tuo compleanno e ho trovato questa che esprime esattamente quello che sei per me: la mamma dei miei figli, mia moglie e la mia migliore amica” così esordisce Francesco Facchinetti via social, dedicando le parole più dolci alla sua metà, la brasiliana Wilma Faisson, ex chirurga e moglie del conduttore dal 2014 nonché mamma di Charlotte, Leone e Liv.

Oggi la lady Facchinetti, così si chiama su Instagram, spegne 39 candeline e il marito non ha voluto perdere occasione di mostrare al mondo l’amore forte che li lega, 8 anni e 3 figli dopo. L’ex dj Francesco ha così condiviso su Instagram una splendida foto #tb che li ritrae in ospedale alcuni anni fa, appena dopo la nascita di uno dei loro tre figli. Nello scatto, Francesco e Wilma appaiono stremati ma felici, mentre mostrano uno all’altra sostegno reciproco e Wilma regge in un dolcissimo abbraccio il loro baby Facchinetti.

Il conduttore aggiunge alla dedica: “Anche se oggi sei un po’ ammaccata, nella sfiga poteva veramente andare peggio, prometto che quando ti riprenderai organizzerò una super festa 🎉 Ti amo”. Francesco Facchinetti si riferisce infatti all’incidente in cui la moglie è stata coinvolta il giorno precedente mentre andava a cavallo e che l’ha costretta a recarsi in ospedale con trauma cranico, vertigini, confusione e nausea. Fortunatamente la prognosi non è stata grave e lady Facchinetti è potuta presto tornare a casa dai suoi cari che l’hanno festeggiata con amore. Nelle storie Instagram pubblicate dal conduttore si vedono i figli della coppia che raggiungono Wilma in camera, cantandole Happy Birthday e portandole biscotti e candeline.

Così la coppia ci dà la prova provata che non c’è avversità insuperabile se affrontata con amore. Francesco Facchinetti e Wilma Helena Faissol si sono incontrati nel 2014tramite un amico in comune, mentre Wilma viveva ancora in Brasile, e si sono ritrovati ad andare in vacanza insieme a Marrakech. Da allora sono inseparabili, appena pochi mesi dopo infatti i due sono convolati a nozze con rito civile, per poi rinnovare le promesse in chiesa nel 2015. Oltre a 3 figli, Leone e Lavinia e Charlotte, Wilma condivide con Francesco Facchinetti la sua famiglia allargata con Mia e Alessia Marcuzzi e tutti i sogni nel cassetto, ormai ampiamente condiviso.



