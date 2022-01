Furto nel negozio di Belen: papà Gustavo Rodriguez ferma i ladri

“Comunque, mio padre è e sarà per sempre il mio eroe”. Belen pubblica una storia in cui mostra Gustavo Rodriguez nella boutique di famiglia. “Ieri sera al Sister’s Market (il mercatino benefico delle sorelle Rodriguez, ndr) hanno provato a rubare questo paio di scarpe, lui ha capito la situazione e li ha rincorsi per 200 metri. Per poi prenderli e chiedere di restituirle” ha scritto la showgirl aggiungendo l’hashtag “Orgoglio argentino” tra sorrisi e applausi.



Qualche ora prima era stata la sorella Cecilia a raccontare ai follower l’accaduto. “Sono entrati dei ragazzi a provare delle cose e hanno provato a rubare delle scarpe… Dico hanno provato perché per fortuna c’era mio papà e ci sono delle telecamere che hanno ripreso tutto e siamo riusciti in tempo a prenderli, educatamente ovviamente, ma avevano le scarpe addosso e camminavano facendo finta di niente in mezzo alla strada” ha detto la sorellina di Belen.



Cecilia Rodriguez un anno fa era stata protagonista di un furto nell’appartamento milanese in zona Brera. Proprio nei giorni scorsi la Polizia ha fatto sapere di aver catturato la banda che con cinque colpi aveva recuperato un bottino da mezzo milione di euro. “Quando sono entrati a rubare a casa, sui social non avevo condiviso niente… non mi fa piacere condividere queste cose… – ha detto Cecilia Rodriguez – Ma visto che siamo in tema. Su Internet ho letto che hanno trovato i ladri che sono entrati a casa nostra… Non mi ha chiamato nessuno. Se qualcuno mi chiama… e mi dice se hanno recuperato le cose che mi hanno rubato”.