Morgan tenero papà dark con la terza figlia Maria Eco. E con la compagna Alessandra Cataldo è tornato il sereno…

Il musicista si lascia andare al parco con la sua terza erede. Insomma, dopo tanti alti e bassi, ritrova il sorriso (anche) con la madre della bambina.

Morgan sorride al parco Sempione di Milano mentre stringe a sé la sua terza figlia, Maria Eco, 10 mesi, nata dal legame con Alessandra Cataldo, 37 anni, con la quale sembra tornato il sereno. E guardate le immagini esclusive del settimanale Oggi: il musicista 48enne, avvolto in una mantella nera e



dotato di mascherina (Morgan ligio alle regole!), è un tenerissimo papà: per la sua bimba sono baci, giochi e coccole…

LONTANO DA ECCESSI E POLEMICHE – Il sorriso più dolce di sempre, una mano che stringe la figlia a sé e il mantello felliniano a proteggerla dal freddo e dal mondo: Morgan in versione papà felice che si trastulla in altalena, e di più, Barbapapà tenero e baciucchioso, è qualcosa che stravolge e aggiorna la sua identità artistica costruita in anni di trasgressioni, polemiche, eccessi e musica.

LA DELUSIONE PER SANREMO – Il fondatore dei Bluvertigo, così pacioso, non lo avevamo mai visto e sono immagini che spiazzano felicemente. Reduce dalla delusione di essere stato eliminato dal prossimo Festival di Sanremo, Morgan sembra aver ritrovato serenità ed equilibrio accanto ad Alessandra Cataldo e alla figlia che hanno avuto insieme il marzo scorso, Maria Eco.

HA TRE FIGLIE DA TRE DONNE DIVERSE – Se in giugno lui dichiarava di amare un’altra donna, Angelica Schiatti, e di essere solo amico di Ale, ora i due sembrano essersi riavvicinati, forse anche solo per il bene della bimba. Per il cantautore si tratta della terza paternità dopo Anna Lou, nata nel 2001 dalla travagliata relazione con Asia Argento, e Lara, nata nel 2012 dal legame con Jessica Mazzoli. Per un pomeriggio le polemiche contro Amadeus, colpevole di averlo scartato dall’Ariston, sono dimenticate.





