L’esilarante confessione di Jared Leto: “Ho perso l’Oscar, è scomparso come per magia”

Nel 2014 Jared Leto vinceva l’Oscar come miglior attore non protagonista in “Dallas Buyers Club”, un momento indimenticabile per l’attore che, però, a distanza di sette anni da quella notte, racconta di aver perso l’ambita statuetta. Probabilmente durante un trasloco oppure gli è stata sottratta da qualcuno, nemmeno il frontman dei Thirty Second to Mars ne è sicuro, ma ha una flebile speranza: “Magari se ne prenderanno cura”.

Era il 2014 quando Jared Leto, vestito con uno smoking bianco per la cerimonia più importante del mondo del cinema, ritirava l’Oscar che l’Academy gli aveva assegnato per la sua interpretazione come miglior attore non protagonista nel film Dallas Buyers Club accanto a Matthew McConaughey che, invece, ne era il personaggio principale. Intervistato da James Corden nel suo The Late Late Show, l’attore ha rivelato di aver perso l’ambita statuetta.

Come ha scoperto di aver perso la statuetta

Sembra incredibile, ma è tutto vero quanto Jared Leto ha raccontato nel corso della chiacchierata con il celebre showman. Il frontman della band Thirty Seconds to Mars ha rivelato questo esilarante aneddoto che lo ha visto protagonista, adducendo la possibile scomparsa della statuetta ad un trasloco fatto di recente: “Quando ci siamo trasferiti, in qualche modo è semplicemente scomparso, come per magia. Potrebbe essere da qualche parte, ma tutti lo hanno cercato”. Alla domanda se, ipoteticamente, qualcuno potesse essersene impossessato Leto così risposto: “Penso sia una buona possibilità non è qualcosa che uno getta accidentalmente nella spazzatura”. Eppure al pensiero che qualcuno possa averglielo sottratto la star non sembra essere particolarmente turbato:

Ricordo la notte in cui l’ho ricevuto, l’ho passato a così tante persone. È stato sbattuto e graffiato, ma le persone si sono divertite molto a farsi le foto con quella statuetta. È bello condividerlo, quindi spero che qualcuno se ne prenda cura.

I prossimi progetti di Jared Leto

Intanto l’attore ha recentemente dichiarato di che avrebbe preso parte ad alcuni progetti cinematografici di grande spessore. Innanzitutto interpreterà Andy Warhol nel biopic che verrà realizzato sul grande artista pioniere della Pop Art, di cui si parla già da quattro anni e di cui solo ora sembra avvicinarsi la realizzazione. Sarà inoltre protagonista anche del film Tron 3 uno dei sequel della famosa saga Disney.

Ilaria Costabile, Fanpage.it