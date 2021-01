Harry Style e Olivia Wilde presto sposi? Il gossip impazza

La loro relazione dura solo da qualche mese, l’amore sarebbe scoppiato sul set di un film diretto dall’attrice di The O.C.

Non è passato molto tempo da quanto la coppia composta da Harry Style e Olivia Wilde ha deciso di uscire allo scoperto. I due pare non si conoscano da molto ma per la nota rivista americana OK sarebbero già pronti a compiere il grande passo e promettersi amore eterno.

Era inizio gennaio quando la notizia della loro relazione ha riempito le pagine dei grandi tabloid. Una scintilla per l’attrice di The O.C. scoccata poco dopo la rottura con il marito, il comico Jason Sudeikis. I due erano stati legati per sette anni e hanno avuto insieme due bambini.

Ma proprio durante lo scorso novembre fu Olivia a rivelare la notizia della fine della loro relazione. Qualche mese dopo nel suo cuore è entrato prepotentemente l’ex cantante degli One Direction. Dieci anni di differenza ma pare che i due abbiano fatto da subito sul serio. Tanto che, ad appena qualche mese di relazione, si pensa già a dei probabili fiori d’arancio per la neo coppia.

L’amore tra i due sarebbe sbocciato durante il set del film Don’t Worry Darling. Una pellicola in cui nel cast sono presenti sia Style che l’attrice statunitense, che ha anche diretto il film. La passione pare sia scoppiata proprio lavorando fianco a fianco e da allora i due non si sarebbero più lasciati. Una notizia che ha dapprima sconvolto i fan del cantante, molti dei quali sperano ancora in una reunion della boy band inglese. E un riavvicinamento con l’amico e collega Louis Tomlinson.

In molti infatti negli anni avevano pensato che tra i due cantanti del gruppo ci fosse qualcosa in più di una semplice fratellanza. Complice la posizione “fluida” di Harry Style nei riguardi del suo orientamento sessuale. Il cantante, infatti, non ha mai voluto approfondire più di tanto la questione e ha più volte dichiarato di non voler rientrare per forza in etichette già costruite.

Per questo motivo, di recente è stato anche oggetto di polemiche proprio in Italia quando, durante la messa in onda di una trasmissione radiofonica venne “deriso” da alcuni speaker per essere stato prima definito “gay guarito”. La situazione si è poi placata con le scuse da parte dei conduttori radio che hanno spiegato che non volevano offendere né Style, men che meno il suo orientamento sessuale.

Nonostante questo, però, l’ex della boy band si è sempre accompagnato a belle donne, a volte anche molto più grandi di lui. Come nel caso della sua prima fiamma, agli inizi della carriera con gli 1D, Caroline Flack star tv che all’epoca dei fatti aveva 31 anni, contro i 17 del cantante.

Maria Zanghi, Gossipetv.it