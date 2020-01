Sanremo 2020, Riki a rischio esclusione? Striscia la Notizia: “Ha anticipato cosa canterà nella serata delle cover”

Il Festival di Sanremo nella bufera. A svelare un clamoroso retroscena è Striscia la Notizia che ha sganciato una vera e propria bomba sulla famosa kermesse canora che prenderà il via martedì 4 febbraio. Secondo il tg satirico di Canale 5, uno dei concorrenti sarebbe già a rischio squalifica. Si tratta di Riki. A svelare dei dettagli è l’inviato Pinuccio, il quale ha affermato che il cantante avrebbe anticipato un pezzo della sua canzone che sarà presentata il 6 febbraio nella serata cover.

Una condotta che andrebbe in contrapposizione con le regole del Festival. Per alcuni secondi pare che il cantante uscito da Amici di Maria De Filippi abbia fatto un’anticipazione sui suoi canali social. Ha infatti fatto ascoltare la canzone “L’Edera” di Nilla Pizzi (del 1958) che canterà assieme ad Ana Mena. “Ho riscritto la strofa pensando a qualcosa che fosse un po’ retrò, ma allo stesso tempo mantenesse il mio stile”, avrebbe rivelato il cantante secondo quanto scrive AllMusicItalia. E Striscia ha annunciato che il giovane potrebbe essere così escluso da Sanremo: “Il regolamento del Festival parla chiaro. Ogni cantante è obbligato a non diffondere i brani partecipanti, incluse le cover, sino alla loro prima esecuzione nel Festival stesso, pena l’esclusione dal concorso”.

