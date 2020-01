Rai1, stasera torna “Don Matteo”

Nuovo appuntamento con la dodicesima stagione di “Don Matteo”, in onda su Rai1 alle 21.25, con Terence Hill, Nino Frassica, Maria Chiara Gianneffa, Maurizio Lastrico, Nathalie Guettà, Francesco Scali, Pamela Villoresi.

Nell’episodio dal titolo Onora il padre e la madre, un uomo misterioso si presenta in canonica: è Manlio, il padre che Natalina non ha mai conosciuto. Dopo le prime diffidenze, i due cominciano a legare sempre di più, anche se Don Matteo crede che l’uomo nasconda qualcosa. Ines si affeziona sempre più al PM, che è diventato il suo tutore legale, mentre Anna, che fatica a trovare un equilibrio con Marco, offre a Sergio una seconda possibilità: riparare il suo amato Maggiotino…