Sanremo, Mara Maionchi contro Junior Cally: ​”Perché un signore così cattivo va al Festival?”

“Ha un atteggiamento molto violento nei confronti delle donne, non solo nei suoi testi anche nel suo atteggiamento generale.

Già è mascherato, non fa vedere il viso, usa un bastone, ha un atteggiamento violento sempre, non porta soluzioni. Non capisco ma perché un signore così cattivo vuole andare a Sanremo?”. Mara Maionchi non si risparmia e si schiera apertamente contro la partecipazione di Junior Cally al prossimo Festival di Sanremo.

La produttrice discografica, ospite di Bianca Berlinguer a “#Cartabianca” su RaiTre, non ha usato mezze misure e con la classica schiettezza che l’ha sempre contraddistinta ha detto la sua sul discusso rapper romano che, il prossimo 4 febbraio, salirà sul palco dell’Ariston per il via ufficiale alla kermesse canora. Senza peli sulla lingua, Mara Maionchi si è scagliata contro Junior Cally: “Essere alternativi al sistema e poi andarci è di difficile comprensione per me. Perché uno come Junior Cally vuole andare nel cuore della canzone nazionalpopolare, tra i fiori di Sanremo? Va nel cuore del sistema e si vuole ‘modificare’… mi risulta difficile da capire”.

La producer, già giudice di programmi come “X Factor” e “Italia’s got talent”, non ci sta e critica non solo il linguaggio violento utilizzato da Cally nei suoi testi di anni passati, ma anche e soprattutto il suo modo di porsi, violento forse più delle parole: “Anche io sono censurabile, ma non si tratta solo di linguaggio, ma di atteggiamento violento. Anche fisicamente è discutibile che va oltre il linguaggio sboccacciato”. Inutili i paragoni con cantanti del passato, da Marco Masini con “Bella stronza” a Vasco Rossi, per trovare un filo conduttore che giustifichi la presenza del rapper romano a Sanremo: “L’unica ‘punta’ di anticonformismo fu Vasco Rossi ma mai nessuno è stato così violento, promotore di un nuovo modo di comunicare, mai nessuno come Junior Cally”. E lei di polemiche e rapper se ne intende. Nel 2018 Mara Maionchi portò alla vittoria di X Factor il suo pupillo Anastasio (anche lui sul palco del Festival di Sanremo). Alla vigilia della finale sul rapper si scatenò una bufera mediatica per i like messi dal giovane cantante ai post social di Matteo Salvini. Questo non turbò la sua esibizione e la Maionchi guidò il rapper alla vittoria finale.

Novella Toloni, ilgiornale.it