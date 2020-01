Grande Fratello Vip: Giancarlo Magalli è pronto ad entrare

Il sogno di molti telespettatori del Grande Fratello Vip potrebbe realizzarsi presto. Giancarlo Magalli è in trattative con la produzione del reality show Mediaset per fare un’incursione nella Casa più spiata d’Italia. Dove alloggia la sua rivale Adriana Volpe, con la quale la querelle è addirittura finita in tribunale. Stando a quello che scrive il settimanale Oggi, nel numero in edicola da giovedì 30 gennaio, Magalli potrebbe entrare nel GF Vip nelle prossime settimane, per avere un confronto con la Volpe come avvenuto di recente tra Valeria Marini e Rita Rusic. Un confronto atteso da molti fan, che vogliono un chiarimento pubblico tra i due conduttori. Magalli e la Volpe riusciranno a riconciliarsi nello show di Alfonso Signorini o la loro rivalità diventerà ancora più forte?



Prima le frecciatine del conduttore via social, poi lo scontro in diretta, durante una puntata del programma Rai di Michele Guardì. Parlando del limite della terza età che da qualche tempo ormai si è spostato in avanti Volpe aveva rivelato l’età del conduttore (“Ormai fai 70 anni, no?”). Un gesto che ha infastidito parecchio Magalli, che le aveva risposto senza mezzi termini di “farsi i fatti suoi”, dandole della “rompipalle”.

