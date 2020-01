Diana Del Bufalo ha rivelato che Paolo Ruffini le ha chiesto scusa dopo la fine della loro storia: ‘Non ero d’accordo con lui sul fatto di avere una relazione poliamorosa’

Diana Del Bufalo ha rivelato qual è stato il motivo che ha portato alla fine della relazione con Paolo Ruffini. Lui voleva, e probabilmente pensava di avere, una relazione poliamorosa, ovvero nella quale si può amare contemporaneamente più di una persona. I due si sono lasciati da pochi mesi e dopo l’addio l’attrice ha molto sofferto. Adesso ha spiegato di aver ricevuto recentemente una telefonata di Paolo che si è scusato con lei.

“Ci siamo sentiti al telefono, accetto le sue scuse. Quel che non accetto sono i commenti di chi dice ‘Quando finisce un amore si sbaglia sempre in due’. A volte non è così. A volte sbaglia uno solo, cioè lui, Paolo. Io non ho mai sbagliato nella nostra storia”, ha fatto sapere a ‘Oggi’.

Un errore Diana lo ha però fatto: forse non è stata abbastanza chiara con Paolo sul fatto che per lei una relazione poliamorosa non sarebbe potuta andare bene. “Gli ho detto: ‘Ti chiedo scusa se ti ho fatto credere che fossi d’accordo con questa cosa del poliamore’. Sono lontanissima da questa concezione dei rapporti sentimentali”, ha aggiunto.

