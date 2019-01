Domani “I miei vinili”, in onda su Rai3, dedicherà una puntata a Carlo Verdone

A “I miei vinili”, il programma musicale condotto da Riccardo Rossi, dedicato alla passione e ai ricordi legati ai dischi in vinile, l’ospite della puntata in onda giovedì 31 gennaio alle 23.20 su Rai3 sarà Carlo Verdone, uno dei registi e attori più amati dei nostri tempi, ma soprattutto un grande appassionato di musica. Sarà uno dei suoi miti personali ad aprire la puntata, il grande Jimi Hendrix con il pezzo “Little Wing”. Poi si scoprirà come l’ascolto di “Ghost in the machine” dei Police, album vendutogli proprio da Riccardo Rossi nella veste di commesso da Goody Music, abbia contribuito alla stesura del suo terzo film “Borotalco”. Verdone racconterà inoltre della vera e propria adorazione per Jimmy Page e i Led Zeppelin, di “Whole lotta love”, ma anche di un altro progetto musicale di Page insieme all’ex cantante dei Deep Purple, David Coverdale: “Don’t leave me this way”. Si tornerà indietro nel tempo sulle note de “La notte” di Adamo per parlare dei primi approcci sentimentali di Verdone, per poi chiudere parlando di un regalo ricevuto da un amico carissimo: “Revolver” dei Beatles e l’attualissima “Tomorrow never knows”, psichedelica oggi come allora.