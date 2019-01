Uomini e donne, il nuovo tronista Andrea: “Cerco l’amore caos”

Arriva per il trono classico un nuovo tronista. Nato a Taranto 25 anni fa, nella vita fa il modello ed è un ragazzo determinato e ambizioso, alla ricerca del grande amore.

A “Uomini e donne”, condotto su Canale 5 da Maria De Filippi, sbarca per il trono classico un nuovo tronista: Andrea Zelletta.

Nato a Taranto 25 anni fa, nella vita fa il modello ed è un ragazzo determinato e ambizioso, alla ricerca del grande amore. “Come prima cosa sono Andrea e poi tutto il resto – dichiara nella sua scheda di presentazione -. La moda non era il mio sogno mi è capitato, ora però cerco altri stimoli. Sono determinato ma soprattutto ambizioso e in tutto devo ottenere il massimo, sono disposto a mettere in stand by tutte le certezze della mia vita”. Sicuro di sé se c’è una cosa che Andrea non tollera è il giudizio gratuito senza averlo prima conosciuto bene.

Poi si lascia andare ai desideri: “I miei sogni sono i sogni di molti ragazzi: viaggiare tanto, avere un lavoro che mi renda vivo e da buon terrone una famiglia solida. Sogno una famiglia esattamente come la mia, con due genitori giovani che sanno essere amici e quando serve e genitori severi quando occorre”.

Andrea è già stato innamorato: “Una sola volta della mia vita ed è stato un colpo di fulmine. E’ quello che definisco un amore caos che sconvolge l’intera vita”. Ma la ragazza ideale qual è? “Non ho un prototipo di donna ideale e non mi piace neanche catalogare una donna, ma sono certo che la mia ragazza deve essere ambiziosa, non si deve accontentare nella vita, ma soprattutto di un rapporto mediocre. Ora aspetto solo questo amore folle. Io di certo non mi accontenterò”.

