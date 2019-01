Maradona sbarca su Amazon Tv: via alle riprese di “Sueño Bendito”

Diego Armando Maradona diventa una Serie Tv: sono partiti lo scorso lunedì i lavori di «Sueño Bendito», la Serie tv che narrerà vita, morte (calcistica) e miracoli dell’ex campione argentino. Il progetto vede la collaborazione di Amazon e BTF Media: le prime ambientazioni partono dal quartiere Villa Devoto a Buenos Aires, prima di spostarsi in Messico, a Barcellona, a Siviglia e a proprio a Napoli. Saranno tre gli attori che interpreteranno l’ex calciatore in tre differenti fasi della vita: Nicola’s Goldshmidt, Nazareno Casero e Juan Palomino.

Non è la prima volta che l’ex Pibe de Oro finisce sul piccolo o grande schermo. Prima della serie di Amazon, infatti, sono stati dedicati a Diego diversi film: il primo risale al 2005 con il titolo di «Armando a Maradona», un docu-film diretto da Javier Va’zquez che racconta la storia del giovane calciatore e della sua scalata dalla povertà di Buenos Aires alla fama internazionale, l’anno successivo fu la volta di «Maradona, the Golden kid», documenti-film per la Tv dedicato al bomber ex Barcellona e Napoli.

«Sueño Bendito», come spiegato dai dirigenti Amazon, sarà una serie biografica che ripercorrerà i trionfi e le sconfitte di un calciatore leggendario, i momenti chiave della sua carriera professionale e della sua vita personale capaci di lasciare il segno nella vita dei suoi tifosi. Secondo i programmi, il prodotto dovrebbe essere presentato al pubblico nei prossimi mesi, entro il 2019.

Ilmattino.it