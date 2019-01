Stefano Bettarini potrebbe entrare all'”Isola dei famosi”

Stefano Bettarini prenderà parte a L’Isola dei Famosi diventando un nuovo concorrente del reality: a dare la notizia per certa è stato il settimanale Chi, secondo il quale l’ex calciatore sbarcherà in Honduras durante la terza puntata, sorprendendo gli altri naufraghi, che già stanno facendo i conti con la fame e con le prime avversità climatiche. La decisione sarebbe stata presa dopo lunghe trattative, ma adesso non ci sarebbero più dubbi di sorta.

La rivista diretta da Alfonso Signorini ha avvistato Stefano in compagnia di Nicoletta Larini, la sua fidanzata, ma anche con Simona Ventura ed il nuovo fidanzato della conduttrice, il giornalista Giovanni Terzi. Sempre secondo Chi, Simona avrebbe voluto fare le presentazioni ufficiali tra ex marito e nuovo compagno proprio prima che quest’ultimo lasciasse l’Italia per imbarcarsi in questa nuova avventura. Il settimanale riporta la dichiarazione proprio di SuperSimo, che vedrebbe di buon occhio la scelta del padre dei suoi figli”Il lavoro viene prima di tutto, in primis per i nostri figli. Sono felice se Stefano è felice”, ha detto la Ventura che oltre ad essere la storica conduttrice dell’Isola è stata lei stessa una concorrente.

Certo sarà interessante vedere come si comporterà Stefano che ha già vissuto il programma da inviato, e inoltre Bettarini sta acquistando una certa dimestichezza con i reality. Ricordiamo che l’ex calciatore è stato concorrente del Grande Fratello Vip, nella sua prima edizione e la scorsa estate ha preso parte a Temptation Island Vip con la compagna Nicoletta Larini e confrontandosi con la sua ex moglie che era al timone del docu-reality.

Stefano, in ogni caso, non è certo il tipo di persona che le manda a dire: sicuramente ne vedremo delle belle, sia per come si comporterà l’ex calciatore, sia per come verrà accolto dagli altri naufraghi. Il reality più estremo della tv italiana sta entrando nel suo vivo e le sorprese diventeranno più interessanti di puntata in puntata.

Francesca Ajello, Ilgiornale.it