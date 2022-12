Nobis Assicurazioni è la “nuova compagnia della tua vita” nel nuovo spot firmato Studio Bozzetto!

Nobis Assicurazioni, la compagnia danni del Gruppo Nobis che propone polizze a elevato contenuto di servizio nelle aree auto e mobilità, turismo e viaggi, salute, casa e assistenza, torna in televisione con un nuovo spot pubblicitario istituzionale. Firmato dallo Studio Bozzetto e in onda per tutta la prima settimana di gennaio sulle principali emittenti Mediaset (Canale 5, Italia 1, Rete 4 e Tgcom 24), lo spot è articolato nei formati da 15” e 30” e pone l’accento sulla capacità di Nobis di rispondere ai più importanti bisogni assicurativi del cliente durante l’intero arco della vita.

Studio Bozzetto, pluripremiata casa di produzione e studio di animazione fondata nel 1960 dal celebre regista e animatore Bruno Bozzetto ed ora guidata dai soci Andrea Bozzetto, direttore creativo, e Pietro Pinetti, amministratore delegato, grazie al potere immaginifico del cartoon, trasforma Nobis in una scia verde luminosa che avvolge e accompagna il protagonista dello spot in ogni sua esperienza, fino al raggiungimento di tutti i suoi traguardi personali e professionali.

La compagnia, presente fin dalla nascita dell’assicurato, diventa con il passare del tempo una compagna inseparabile in occasione dei primi viaggi, dell’acquisto della casa e dell’automobile, fino a soddisfare le molteplici esigenze di protezione e tutela della salute familiare e dell’attività lavorativa.

“Il filo conduttore di questo spot è un percorso di vita, durante il quale un uomo nasce, cresce, costituisce una famiglia e si afferma professionalmente. L’iter narrativo vede svilupparsi e susseguirsi una serie di bisogni di tipo assicurativo – sottolinea Rossella Rossi, Responsabile Marketing e Comunicazione di Nobis Assicurazioni- che vengono soddisfatti da Nobis la ‘compagnia della tua vita’, come recita il claim finale dello spot. Un’importante aspirazione e un impegno che vogliamo perseguire con forza e costanza. Come? Mettendo a disposizione della persona una gamma di prodotti tra le più ampie e complete, all’interno della quale chiunque potrà trovare la soluzione più adatta alle sue necessità di protezione e sicurezza”.

“Raccontare i valori e i punti di forza di una realtà come Nobis Assicurazioni è stata una sfida interessante per tutto il nostro team creativo – racconta Pietro Pinetti, CEO di Studio Bozzetto – La scelta di comunicare tramite il linguaggio dell’animazione è vincente per potersi differenziare dalla comunicazione “standard” televisiva. La creazione di personaggi e di mondi fantastici ci ha permesso di comunicare in maniera efficace e memorabile i messaggi aziendali andando a lavorare su un target ampio. Siamo felici che Nobis Assicurazioni si sia affidata al nostro studio per questo affascinante progetto.”

Lo spot di Nobis Assicurazioni realizzato dallo Studio Bozzetto è disponibile in anteprima sul canale YouTube della compagnia.

Il Gruppo Nobis

Il Gruppo Nobis, composto da Nobis Assicurazioni e Nobis Vita, gestisce attualmente un portafoglio di circa 450 milioni di euro e ha significativi piani di sviluppo per il prossimo triennio.

Nei rami danni, Nobis si caratterizza per proporre polizze a elevato contenuto di servizio nelle principali aree di bisogno: auto e mobilità, turismo e viaggi, salute, casa e assistenza, cui si aggiunge l’offerta rivolta a imprese e professionisti. A questi elementi distintivi si aggiungono snellezza e flessibilità, che permettono a Nobis di fornire risposte specifiche per le esigenze dei clienti corporate.

Tutti i prodotti di Nobis Assicurazioni sono pensati per soddisfare le esigenze dell’individuo in termini di protezione, sicurezza e comodità e si avvalgono del supporto della Centrale Operativa e del Servizio Medico operativi 24 ore su 24, 365 giorni l’anno.

Dal 2019 con la nascita di NOBIS VITA, la Compagnia offre soluzioni dedicate alla persona sia nell’area del risparmio che in quella della previdenza integrativa, ampliando in maniera significativa la propria offerta e mettendo a disposizione un portafoglio prodotti ancora più completo e innovativo, in grado di soddisfare le sempre più complesse esigenze assicurative del cliente.

Il Gruppo Nobis opera attraverso una rete di circa 600 partner sul territorio tra agenti di assicurazione e broker oltre a due canali specializzati rispettivamente nella distribuzione di polizze per il turismo e per l’automotive, settori in cui può vantare uno specifico know-how