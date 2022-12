Last Christmas, raccolgono 62.000 euro per distruggere la canzone

Gli autori della raccolta fondi sono lo scrittore Tomas Mazetti e la moglie pittrice Hannah che al momento avrebbero ricevuto 327 donazioni per un totale di 62.100 dollari, come riportato da Il Messaggero

A quanto pare c’è qualcuno che non sembrerebbe amare così tanto uno dei brani più suonati a Natale, ovvero Last Christmas degli Wham!

Come riportato da Il Messaggero, una coppia svedese avrebbe lanciato una raccolta fondi per intavolare una trattativa con Warner Chappell Music UK, detentrice dei diritti della canzone, per poterla eliminare da tutte le piattaforme.

LAST CHRISTMAS, 327 DONAZIONI PER OLTRE 62.000 DOLLARI

L’iconico brano del duo inglese ha debuttato sul mercato nel 1984 divenendo in breve tempo uno dei grandi classici delle festività natalizie in compagnia di All I Want For Christmas Is You di Mariah Carey e di Rockin’ Around The Christmas Tree di Brenda Lee.

La canzone sembrerebbe però aver provocato del malcontento. Infatti, lo scrittore Tomas Mazetti e la moglie pittrice Hannah avrebbero lanciato una raccolta fondi per poter acquistare i diritti della canzone: “Qualcuno ci ha detto che era teoricamente possibile acquistare i diritti della canzone e poi prenderla da tutte le piattaforme di streaming”.

La decisione di provare a rimuovere il brano dal mercato sarebbe giunta dopo anni e anni di ascolti, come raccontato da Hannah che avrebbe iniziato a detestare il brano durante il suo impiego in un bar di Oxford: “Un giorno fummo costretti, io e i miei colleghi, ad ascoltarla centoundici volte nel corso di una sola giornata lavorativa”.

L’iniziativa della coppia avrebbe ricevuto al momento donazioni da parte di 327 persone per un totale di 62.100 dollari, cifra però ancora molto lontana da quella necessaria per compiere la tanto agognata impresa.