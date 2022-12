FantaSanremo 2023, al via le iscrizioni delle squadre

Ultimo guida le quotazioni con 27 baudi, al secondo posto Marco Mengoni con 26 e in terza posizione Giorgia con 25

Nonostante manchi più di un mese all’inizio della settantatreesima edizione della kermesse è già FantaSanremo mania. Come riportato dall’Adnkronos, in meno di otto ore dall’apertura del gioco le squadre registrate sono state oltre 100.000, segno del grande successo della competizione.

FANTASANREMO, AL VIA LE ISCRIZIONI

Cento baudi a disposizione per formare la propria squadra composta da cinque artisti, uno dei quali scelto come capitano. Il FantaSanremo è divenuto uno degli appuntamenti collaterali del festival più attesi da parte del pubblico.

Martedì 27 dicembre l’organizzazione del FantaSanremo ha dato il via alla nuova edizione del gioco annunciando le quotazioni dei cantanti, ovvero i baudi – moneta fittizia utilizzata per formare la squadra – necessari per l’acquisto di ogni artista.

Nelle prime otto ore di ieri le squadre registrate hanno superato quota 100.000, Giacomo Piccinini, uno dei fondatori del FantaSanremo, ha commentato il grande successo all’Adnkronos: “Un risultato oltre ogni possibile aspettativa”.

Le iscrizioni per le squadre chiuderanno lunedì 6 febbraio 2023 alle ore 23.59.

FANTASANREMO, IL GIOCO SOCIAL

Nel corso della settimana del Festival di Sanremo i concorrenti in gara riceveranno punti e ne perderanno altri a seconda delle loro azioni, ad esempio una caduta sulla scalinata prima dell’esibizione comporterà la sottrazione di cinquanta punti mentre una pioggia di coriandoli ne farà conquistare venti.

Al termine della kermesse l’organizzazione del FantaSanremo stilerà la classifica finale di tutte le squadre iscritte decretando anche l’artista vincitore.

