Tutte le dame (e i cavalieri) della Regina. Chi sono le celeb titolate?

Le dame e i cavalieri di Sua Maestà la Regina (and family)

Il 15 dicembre, al Castello di Windsor, il famoso pilota di Formula 1 è stato nominato cavaliere dal principe Carlo, occasione per la quale ha scelto di indossare un abito di Wales Bonner. Hamilton non è che l’ultima celebrità, in ordine di tempo, a venire insignita del prestigioso onore. Il mese precedente, lo stilista Erdem Moralioglu è stato nominato “Member of the Order of the British Empire” (MBE), mentre nel marzo 2019 il titolo di dame (l’equivalente femminile di knight, “cavaliere”) è stato conferito a Twiggy Lawson, l’iconica top model degli anni ’60, che lo ha ricevuto indossando un elegante abito bianco a tre pezzi, completo di un fascinator beige e oxford abbinate.

Ma quali sono le qualifiche per diventare una dama o un cavaliere? Secondo il sito web del governo britannico, l’onorificenza viene conferita in ragione dell’importante contributo reso in una qualunque attività, di solito a livello nazionale, nell’arco di un lungo periodo di tempo.



Ecco alcuni fra i personaggi più noti che la Corona britannica ha insignito del titolo di dame e cavalieri.

Le dame

Mary Berry

Popolarissima conduttrice del programma Great British Bake Off, nonché autrice di vari libri di gastronomia, Mary Berry ha ricevuto il titolo di dama, lo scorso 20 ottobre, per il suo contributo alle trasmissioni televisive e alle arti culinarie, oltre che per il suo impegno nella beneficenza: «Il mio obiettivo è quello di trasmettere la mia passione agli altri, perché cucinare ogni giorno è qualcosa che ognuno di noi deve fare. Che si tratti di uno studente o di un professionista, tutti devono nutrirsi, quindi perché non imparare a farlo nel modo giusto, riuscendo anche a divertirsi?», ha detto dopo essere stata insignita dell’onorificenza dal principe Carlo.



Twiggy Lawson

L’iconica top model degli anni ’60 è stata nominata dama per il suo ruolo nel promuovere la moda e le arti, nonché per il suo attivismo a livello umanitario.



Emma Thompson

Emma Thompson si è vista conferire l’onorificenza dal principe William in virtù del proprio contributo alle arti drammatiche. «Non posso darti un bacio, vero?», ha chiesto a Sua Altezza Reale, che ha risposto ridendo: «Assolutamente no». «Lo conosco fin da quando era piccolo», ha spiegato poi la Thompson ai giornalisti, «così ci siamo fatti due risate l’uno a spese dell’altra». A parte il bacio mancato, la cerimonia è stata un trionfo per l’attrice premio Oscar: «Ho sempre sognato di potermi definire una “dama”», ha commentato. «Con la “d” minuscola, ovviamente».



Judi Dench

Era il 1970 quando la regina Elisabetta ha conferito a Judi Dench il titolo di “Officer of the Order of the British Empire” (OBE), onorificenza concessa a «coloro che svolgono un ruolo importante a livello locale in un qualsiasi settore, incluse le persone assurte a fama nazionale per il loro lavoro in un determinato ambito». Diciotto anni più tardi, nel 1988, l’attrice è diventata “Dame Commander of the Order of the British Empire” (DBE).



Maggie Smith

Nominata dama nel 1990, nel 2014 Maggie Smith ha ottenuto un altro titolo, quello di “Companion of Honour” (CH), che viene concesso a chi ha dato «un significativo contributo alle arti, alla scienza, alla medicina o al governo nell’arco di un lungo periodo di tempo».



Angelina Jolie

Anche se, tecnicamente parlando, le cittadine statunitensi non potrebbero diventare dame, nel 2014 la regina Elisabetta ha conferito un titolo onorario ad Angelina Jolie (un altro americano illustre a essere diventato cavaliere onorario è Steven Spielberg). La motivazione, tuttavia, non ha a che vedere con il suo lavoro di attrice, bensì con il suo impegno nel porre fine alla violenza sessuale contro le donne.



Helen Mirren

La regina ha nominato Helen Mirren dama nel 2003, tre anni prima che l’attrice interpretasse la stessa Elisabetta II in The Queen, ruolo che le è valso un Oscar.



Elizabeth Taylor

Chiamatela “eroina dei tre mondi”: oltre a tutti i riconoscimenti ottenuti in America, Elizabeth Taylor ha ricevuto la Legione d’Onore dal presidente francese Mitterand nel 1987, per poi essere nominata, nel 2000, Dame Commander of the Order of the British Empire. Anche se americani, infatti, i suoi genitori risiedevano a Londra al momento della sua nascita, quindi l’attrice era cittadina britannica oltre che statunitense.



Julie Andrews

Anche se Mary Poppins resta probabilmente il suo personaggio più famoso, Julie Andrews ha interpretato varie figure dell’immaginario cinematografico britannico (di recente, peraltro, l’abbiamo vista nel ruolo di Lady Whistledown in Bridgerton). A Buckingham Palace ne hanno preso atto, e nel 2000 l’attrice – oggi 86enne – è stata insignita del titolo di dama.



Anna Wintour

Nel 2017 la direttrice di Vogue, Anna Wintour, ha ricevuto il titolo di Dame Commander of the Order of the British Empire dalla regina Elisabetta in ragione del suo contributo alla moda e al giornalismo.



I cavalieri

Erdem Moralioglu

«Il suo è un esempio di intraprendenza, fertile ottimismo ed energia risolutamente indipendente che ha giocato un ruolo importante nel ristabilire la reputazione della moda londinese dopo anni in cui era rimasta bloccata in un’oscura palude stilistica di nevrotico dilettantismo», ha scritto Sarah Mower a proposito di Erdem Moralioglu, dopo che il designer è stato insignito dell’OBE al Castello di Windsor. Il suo brand, caratterizzato da un moderno romanticismo, è tra i preferiti della duchessa di Cambridge.



Idris Elba

Nel 2016, durante una cerimonia a Buckingham Palace, l’attore di Lutherha ricevuto l’OBE dal principe William per il suo contributo all’arte drammatica. «Oggi ho reso mia madre molto felice», è stato il suo commento su Twitter in quell’occasione.



Michael Caine

L’indimenticabile maggiordomo Alfred de Il Cavaliere Oscuro è stato nominato cavaliere nel 2000. Per l’occasione, ha usato il proprio nome di battesimo, Maurice Micklewhite, in omaggio al suo omonimo padre. «Sono stato chiamato come mio padre ed è con il suo nome che ho voluto diventare cavaliere, perché ho nutrito un grande affetto per lui», ha detto durante un’intervista per la BBC.



Anthony Hopkins

L’attore gallese Anthony Hopkins è stato nominato cavaliere dalla regina Elisabetta nel 1993, dopo aver ricevuto l’OBE nel 1987.



Mark Rylance

Considerato uno dei migliori attori teatrali della sua generazione, Mark Rylance è un cavaliere di nomina relativamente recente. Il duca di Cambridge gli ha infatti conferito il titolo nell’aprile 2017, nel corso della stessa cerimonia che ha visto Victoria Beckham ricevere l’OBE.



Elton John

Già amica intima della principessa Diana, la popstar è stata nominata cavaliere dalla regina Elisabetta nel 1998.



Mick Jagger

“Sir Mick Jagger” suona decisamente più appropriato. Nel 2003, il principe Carlo lo ha nominato cavaliere a Buckingham Palace. «È stato tutto meravigliosamente formale», ha commentato il diretto interessato.



Paul McCartney

Dopo essere stato nominato cavaliere, nel 1997, per il suo contributo nel campo della musica, Paul McCartney si è sentito prendere in giro dai suoi ex colleghi Beatles: «Mi chiamano “Sua Santità”», ha confessato. Per fortuna, nel marzo 2018 anche Ringo Starr è diventato “sir”.



Ian McKellan

Come Dame Maggie Smith, Ian McKellan ha fatto il bis di titoli onorifici, aggiudicandosi sia quello di cavaliere, sia quello di Companion of Honour. Da Gandalf non ci saremmo aspettati nulla di meno!



Daniel Day-Lewis

L’attore premio Oscar è stato nominato cavaliere dal principe William nel 2014.





