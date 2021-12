Malgioglio: ”Nel veglione di Rai1 il mio omaggio alla Carrà”

Cristiano Malgioglio si prepara a chiudere questo 2021 ”in bellezza”. Il cantante che sarà al fianco di Amadeus nel Capodanno di Rai1 in diretta da Terni ha in serbo ”una sorpresa speciale’‘ per il suo pubblico, rivela all’Adnkronos: ”Sono molto emozionato perché a mezzanotte potrò cantare per tutti fan di Raffaella Carrà la mia versione spagnola di ‘Forte forte forte’, il pezzo che ho scritto per lei”. Il brano che Malgioglio canterà metà in italiano e metà in spagnolo, spiega, ”è bellissimo e ballabilissimo e sono sicuro che a Raffaella sarebbe piaciuto molto. Sono molto felice di poter fare questo omaggio a una donna con la quale avevo un legame speciale e alla quale ero particolarmente affezionato. A mezzanotte – anticipa il cantante – mentre tutti balleranno sulle note del repertorio di Raffaella Carrà arriverò io con alcuni ballerini e canterò ‘Forte forte forte’. Sarà una versione che piacerà sia al pubblico italiano che spagnolo”. Il brano, racconta ancora il cantautore, anticipa il disco che uscirà in Argentina a fine gennaio. La versione di ‘Forte forte forte’ in spagnolo ”sarà radiofonica e da discoteca e la canterò per la prima volta in occasione dell’ultimo dell’anno”. “Amadeus è un presentatore genuino, gioioso e allegro. Lo scorso anno mi aveva invitato a Sanremo ma gli dissi che avevo il terrore di salire su quel palco e che preferivo che desse il mio posto a qualche giovane… Alla fine non lo ha dato a un giovane ma a Orietta Berti”, continua scoppiando in una risata. “Quest’anno – prosegue Malgioglio parlando dei cantanti in gara in questa edizione del Festival di Sanremo – Amadeus ci ha messo l’anima perché ha avuto la genialità di mettere insieme le vecchie e le nuove generazioni. Insomma sarà un Sanremo per tutti i gusti. Ci sarà Gianni Morandi che tornerà in gara al Festival dopo il successo straordinario che ha avuto come presentatore, poi c’è il ritorno di Massimo Ranieri che è molto emozionante e di Iva Zanicchi. Però io tifo sempre per i giovani. Spero – ammette – che vincano Mahmood (che gareggerà con Blanco, ndr) o Achille Lauro”. Alla domanda se andrà al Festival di Sanremo, Malgioglio svela: “Per questo anno ho fatto una proposta ad Amadeus. Mi piacerebbe avere uno spazio inedito di dieci minuti sul palco dell’Ariston ma non come cantante. Per ora preferisco non svelare nulla – conclude – Spero che lui sposi questa mia idea”.

Alisa Toaff, Adnkronos