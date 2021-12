Le festività della regina a Windsor, tra visite (scaglionate) dei parenti, passeggiate coi corgi e tanta tv

Per il secondo anno consecutivo, la regina Elisabetta causa Covid ha dovuto rinunciare al tradizionale Natale a Sandringham e adattarsi a trascorrere le festività a Windsor. Stavolta con lei non c’è nemmeno l’amato marito Filippo, morto lo scorso aprile a 99 anni e ricordato dalla sovrana nel suo toccante messaggio natalizio. Ora che non può più contare sulla presenza di Filippo, le giornate nel castello di Windsor, specie in questi giorni, potrebbero sembrarle tristi e interminabili. Per questo gli altri membri della royal family non la lasciano mai sola. A pranzo, a merenda e a cena, durante le Feste la sovrana è sempre in compagnia di un parente. Al ristrettissimo «banchetto» del 25 dicembre, per dire, pare ci fossero Carlo e Camilla.

Un tempo la regina avrebbe dedicato il suo tempo libero a Windsor anche alle amate passeggiate a cavallo. Dopo il breve ricovero al King Edward VII Hospital dello scorso ottobre, però, i medici di corte le hanno ordinato tanto riposo e altrettante rinunce. All’equitazione, a dire il vero, aveva dovuto dire addio, in seguito ad alcuni fastidi fisici, già dalla scorsa estate. Però approfitta delle vacanze natalizie per visitare più spesso le scuderie reali, lasciandosi aggiornare sulle loro attività da John Warren, fidato manager della sua squadra di cavalli da corsa.



I medici avrebbero proibito alla sovrana anche le passeggiate nel parco del castello con i suoi adorati cani, due corgi e un dorgi. Pare tuttavia che The Queen, in questi giorni di festa, almeno a questo diktat stia «disobbediendo». Concedendosi brevi passeggiate in cui l’accompagnerebbe spesso Sophie di Wessex, moglie del quartogenito Edoardo.

Ma le vacanze di Natale, per Sua Maestà, sono anche un’ottima occasione per fare scorpacciate di tv nel suo salotto preferito a Windsor. Seduta su un divano piuttosto vecchiotto, e con accanto una stufetta elettrica sempre accesa, la regina in compagnia della sarta Angela Kelly e del segretario privato Sir Edward Young adora guardare programmi comici, quiz e vecchi film tra cui il suo preferito: la pellicola fantascientifica dei primi anni Ottanta Flash Gordon, che ormai da tempo immemorabile è nel «palinsesto» natalizio di Sua Maestà.



VanityFair.it