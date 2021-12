La torta di compleanno di Valentina Ferragni per i suoi 29 anni è la torta che vorremmo tutt*

“Domani sarà il mio compleanno e per la seconda volta lo passerò in casa (anche se i piani erano diversi). Diciamo che il compleanno in inverno con il Covid non è molto fortunato. P.S. Non ho nemmeno una torta e nemmeno le candeline da soffiare. Cerchiamo di rimediare con le poche ore a disposizione” scriveva nelle storie Instagram di ieri Valentina Ferragni, raccontando ai follower il giorno precedente al suo compleanno.

La minore di casa Ferragni spegne 29 candeline il 29 dicembre e data la situazione pandemica passerà il suo compleanno a casa insieme al fidanzato Luca Vezil, per il secondo anno di fila. Una precauzione necessaria dato che Chiara e Fedez sono risultati positivi al Covid proprio pochi giorni fa, così i Vezagni hanno deciso di isolarsi per salvaguardare la salute della famiglia intera. E se Valentina è un po’ triste di passare il compleanno a casa, ci ha pensato subito Luca Vezil a ridarle il sorriso grazie a una torta molto speciale.



Allo scattare della mezzanotte, il fidanzato di Valentina Ferragni ha realizzato una montagnetta di patatine fritte con 8 candeline da soffiare. Non sarà stato un dolce gourmet, ma di sicuro ha reso felice Valentina, sia per il gesto romantico di Luca, sia perché fritto è buono tutto, anche la torta di compleanno. Così nelle storie Instagram successive, l’influencer condivide un video in cui Luca le canta Tanti auguri a te e poi soffia sulla montagna di patatine.

A proposito del suo compleanno, Valentina Ferragni condivide altri dettagli. come si legge nelle storie Instagram: “Quando ero piccola non festeggiavo mai con i miei amici il compleanno (dato che è il 29 dicembre) e i miei genitori per ottimizzare mi facevano aspettare il compleanno di Franci (12 marzo) per unire i due compleanni e fare una festa unica. Festeggiavo così il mio compleanno insieme ai miei amici attorno al 10/15 marzo. Non sapevo se a marzo stessi festeggiando gli anni già compiuti o se festeggiassi in anticipo”. Con tono scherzoso poi l’influencer aggiunge: “Visto che le tradizioni non vanno abbandonate, direi a sto punto di posticipare la mia festa di compleanno a marzo per festeggiare i miei 29 anni“. Il party in grande è quindi ufficialmente rimandato a casa Vezagni, dove almeno però ci si può consolare con gli avanzi di una torta molto molto speciale.



