Data Comedy Show, il gioco con le statistiche Istat : Rai2

A sfidarsi nel nuovo appuntamento con “Data Comedy Show”, condotto da Francesco De Carlo e in onda mercoledì 29 dicembre alle 23.30 su Rai2, saranno la squadra delle “Principesse”, formata da Federica Cacciola e Stefano Rapone e la “Ditta Papolla e figli”, composta da Maria Di Biase e Corrado Nuzzo.



Come sempre, a tenere i conti al pallottoliere sarà Tommaso Faoro, che punteggerà la gara con il suo umorismo e i suoi aneddoti, insieme agli interventi comico-musicali del duo dei TU.



“Data Comedy Show” racconta la società attraverso dati e statistiche certificate, alla scoperta delle abitudini più curiose degli italiani, tra giochi e quiz, in un duello all’ultima ipotesi. È un format in cui i dati certificati dall’Istat diventano spunto, a prova di fake news, per ridere, ma anche scoprire aspetti meno noti della società.