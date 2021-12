Capodanno 2022: tutti gli spettacoli per trascorrerlo a teatro

Capodanno 2022: la mappa dei migliori spettacoli nei teatri italiani per festeggiare l’arrivo del nuovo anno

Il sipario che si apre, le luci che illuminano il palcoscenico, la musica che avvolge la scena, ispirati interpreti che danno corpo e anima a storie immortali. Niente come il fascino del teatro sa coinvolgere il pubblico, soprattutto in occasione di un evento speciale e simbolico come il capodanno. Soprattutto dopo un anno (ancora, dopo il 2020) così difficile, falcidiato da una pandemia che non smette di preoccuparci e che per diversi mesi ha determinato la chiusura dei luoghi dello spettacolo.

A cominciare proprio dal teatro, dove l’arte abbraccia la cultura e l’eccellenza tecnica si traduce in emozione. È qui – pur nel rispetto delle nuove disposizioni, come l’obbligo di esibire il green pass “rafforzato” e di indossare le mascherine di tipo FFP2 – che nella notte di San Silvestro ogni rappresentazione, sia essa un musical, un concerto, una serata comica o uno spettacolo di prosa, acquisirà un valore maggiore: non sarà solo un momento di intrattenimento, ma anche uno splendido brindisi (quest’anno solo “virtuale”) che ci invita ad accogliere il 2022 con rinnovata fiducia, energia, speranza.



I teatri, finalmente aperti, animeranno le notti di Capodanno di tutta Italia attraverso una ricca programmazione di spettacoli. Ne abbiamo selezionati alcuni e siamo sicuri che, ognuno di loro, sarà la testimonianza che l’Arte non si ferma mai e che le emozioni vissute in teatro sono più forti del tempo.

Capodanno 2022 nei teatri di Milano

Saranno diversi gli spettacoli che si terranno a Milano. Tra tutti spicca La Bayadere – il balletto che consacrò il talento del leggendario ballerino Rudolph Nureyev – che andrà in scena al prestigioso Teatro alla Scala(ore 18). È la prima volta che questo balletto (in tre atti, con Libretto di Marius Petipa e Sergej Kudekov, finora rappresentato solo dal Balletto dell’Opéra di Parigi per cui fu creato nel 1992) arriva alla Scala, dove sarà allestito da Luisa Spinatelli e avrà come grande ospite l’étoile Svetlana Zakharova.



Tratto dall’omonimo film di Jerry Zucker con Patrick Swayze e Demi Moore (1990) è invece Ghost – Il musical che sarà sul palcoscenico del Teatro Arcimboldi. Lo spettacolo ripercorre la commovente storia d’amore tra Sam e Molly, evocando il legame tra realtà e aldilà grazie alla messa in scena di Federico Bellone, gli effetti speciali dell’illusionista Paolo Carta e le toccanti note di Unchained Melody dei The Righteaous Brothers.

Da un altro celebre film – nato dalla penna di Lewis Carroll – negli spazi della Fabbrica del Vapore andrà in scena in anteprima mondiale il pirotecnico spettacolo di noveau cirque Alice in Wonderland, che sarà interpretato da dodici performer provenienti da vari paesi del mondo e che avrà le musiche di John Metcalfe e una canzone interpretata da Elisa.

Non mancheranno il divertimento e la voglia di ridere insieme in Comincium, il nuovo spettacolo comico di Ale e Franz, in scena al Teatro Lirico Giorgio Gaber (che torna ad alzare il sipario dopo oltre vent’anni e un imponente restauro) e in Scusa sono in riunione, ti posso richiamare?, una commedia degli equivoci con protagonisti Vanessa Incontrada e Gabriele Pignotta che saranno illuminati dalle luci del Teatro Manzoni.

Capodanno 2022 nei teatri di Roma

Anche nella Capitale il cinema è fonte d’ispirazione di diverse produzioni teatrali che animeranno la notte di Capodanno. A cominciare da Aladin – Il musical geniale un family show (in stile Bollywood) sulle avventure di Aladino e il genio della lampada che sarà allestito al Teatro Brancaccio. Protagonisti saranno Giovanni Abbracciavento (Aladin) e Emanuela Rei (Jasmine).



Al Teatro Sistina andrà invece in scena un altro musical, Mamma mia!qui diretto e adattato da Massimo Romeo Piparo e con protagonisti Luca Ward, Paolo Conticini, Sergio Muniz e Sabrina Marciano. Come sempre travolgenti sono le sempre giovani canzoni degli Abba, che già avevano reso grande l’omonimo film con Meryl Streep e Amanda Seyfried.

È infine al Teatro Ambra Jovinelli che si potrà assistere alla prima regia teatrale di Ferzan Ozpetek che ha tradotto per il palcoscenico il suo successo cinematografico Le fate ignoranti. Nel cast spiccano due grandi attori come Francesco Pannofino e Iaia Forte. Più natalizio sarà invece Lo schiaccianoci, il balletto di Tchaikovsky che sarà al Teatro dell’Opera. All’Auditorium Parco della Musica invece si esibiranno Nicola Piovani e i Pfm che canteranno Fabrizio De André.



Mariano Rigillo sarà invece il protagonista di E non rimase nessuno, lo spettacolo di prosa tratto da Dieci piccoli indiani, tra le migliori opere in assoluto scritte da Agatha Christie, che sarà al Teatro Ciak.



Altri meravigliosi spettacoli nei teatri italiani

Un altro classico di Agatha Christie, Un Caffè Nero per Poirot, sarà invece al Teatro del Gioiello di Torino per la regia di Piero Nuti. Nella stessa città al Teatro Colosseo ci sarà anche tutta la simpatia di Angelo Pintus in Non è come sembra, mentre al Teatro Carignano la grande arte drammaturgica di Valerio Binasco ripercorrerà Sogno di una notte di mezza estate di William Shakespeare.

Nel sontuoso Teatro La Fenice di Venezia si terrà il tradizionale Concerto di Capodanno che, sotto la direzione di Fabio Luisi, proporrà un programma musicale in due parti: una prima esclusivamente orchestrale e una seconda parte dedicata al melodramma, con una carrellata di arie, duetti e passi corali interpretati da solisti di assoluto prestigio e dal Coro del Teatro La Fenice. La vedova allegra, la più amata e sfavillante principessa delle operette (nata dalla mente di Franz Lehár) sarà in prima assoluta al Teatro Carlo Felice di Genova nella nuova traduzione italiana e adattamento drammaturgico di Luca Micheletti.



Due grandi eventi saranno a Napoli, tra il Teatro San Carlo – dove, allestito da Luisa Spinatelli, ci sarà Il lago dei cigni – For families, balletto in quattro atti su libretto di Vladimir Petrovic Begičev basato sull’antica fiaba tedesca, Der geraubte Schleier (Il velo rubato) – e il Teatro Bellini, dove andrà in scena Le cinque rose di Jennifer, lo spettacolo di prosa scritto dal grande Annibale Ruccello qui diretto da Gabriele Russo.

Divertimento tutto al femminile a Firenze: al Teatro Puccini vedremo all’opera la comicità di Katia Beni e Anna Meacci in Contromano, mentre al Teatro della Pergola grandi protagoniste saranno Maria Amelia Monti e Marina Massironi con Il marito invisibile, per la regia di Edoardo Erba. Al Teatro Celebrazioni di Bologna andrà in scena Alice nel Paese delle Meraviglie – Il musical, lo spettacolo realizzato dalla Compagnia delle Formiche.

Nella splendida cornice del Teatro Fraschini di Pavia si respirerà ancora la magica atmosfera del Natale con A Christmas Carol, il musical diretto da Melina Pellicano ispirato all’immortale capolavoro di Charles Dickens, qui in una versione quasi “da cinema” che rievoca l’omonima pellicola di Robert Zemeckis (2009, con Jim Carrey). Le grandi emozioni sono assicurate.



Vogue.it