Brooklyn Beckham, il tenero ballo insieme alla sorellina Harper

Un’agile piroetta, un accenno di casqué, poi il caloroso abbraccio. Poche ore dopo aver trascorso il Natale con la famiglia al gran completo, Victoria Beckham ha pubblicato sui social network un tenero videodel primogenito Brooklyn, 22 anni, che balla insieme alla sorellina Harper, 10. «Qualcuno amadanzare con il suo fratellone», ha scritto l’ex Spice come didascalia del post. «Vi amo davvero tanto».

Immagini e clip, in realtà, non raccontano le recenti festività in casa Beckham, bensì risalgono a circa dieci giorni fa, quando il papà di David si è sposato per la seconda volta: ebbene sì, Ted Beckham – che ha divorziato nel 2002 dalla storica moglie Sandra dopo 32 anni di matrimonio – è convolato di nuovo a nozze a metà dicembre con Hilary Meredith, avvocato, sua fidanzata ufficiale dal marzo 2020.



È andata in scena un piccola cerimonia privata a Middle Temple, nel cuore di Londra, alla quale hanno partecipato pure i nipoti di Ted, ossia i figli di David (che ha fatto anche da testimone) e Victoria. Anzi, in un primo tempo sembrava mancasse proprio Brooklyn, alla prese con l’organizzazione del suo matrimonio con la modella Nicola Peltz, già posticipato più volte a causa delle ondate di coronavirus.

«Se non ci fosse stata la pandemia, saremmo già sposati», ha raccontato il giovane Beckham nelle ultime ore, durante il suo show di cucina. «È passato infatti più di un anno da quando ho preso un mazzo di fiori e mi sono inginocchiato, mostrandole l’anello. Lei non aveva idea di ciò che stessi facendo e ci ha messo cinque minuti a rispondere sì. Ho sudato parecchio, sono stati cinque minuti lunghissimi».

Insomma, le nozze di Brooklyn sono imminenti, ma ancora manca una data ufficiale. Certo è che, dopo la cerimonia, non mancherà un tenero ballo insieme alla sorellina Harper.



VanityFair.it