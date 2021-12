Benedetta Parodi e la figlia Matilde Caressa meglio di qualsiasi testimonial la cartolina dalla Lapponia è wow

Dove trovare il vero spirito del Natale se non in Lapponia? Benedetta Parodi e famiglia al completo stanno trascorrendo le vacanze spassosissime tra neve, renne e aurora boreale e la conduttrice ha immortalato uno dei momenti più emozionanti con una foto insieme alla figlia Matilde Caressa.

Matilde, 18 anni, è la primogenita di Benedetta Parodi e Fabio Caressa, poi ci sono Eleonora, 16 e Diego, 12 “cresciuti in tv” da Cotto Mangiato a Bake Off. La food presenter/blogger/influencer e il direttore di Sky Sport sono sposati da più di 20 anni (saranno 22 il prossimo 15 luglio, ndr) e ad oggi più uniti che mai. Dal loro viaggio in Lapponia ci hanno regalato scatti di coppia da molti gradi sotto zero e si sono goduti insieme un campeggio sotto le stelle a caccia dell’aurora boreale, così come un tour con i cani da slitta. Fabio e Benedetta si sono però separati quando è arrivato il momento del giro in slitta con le renne e, mentre lui è rimasto al calduccio dell’hotel gustandosi birre artigianali del posto, la conduttrice e i figli sono andati a conoscere Rudoplh.



Come mostra Benedetta Parodi nelle storie Instagram, la famiglia si è divisa in varie slitte da 2 posti, trainate da una renna, e insieme a Benedetta, sotto una calda coperta in lana, si è accoccolata la figlia Matilde. Le due hanno immortalato il momento in una splendida cartolina dalla Lapponia finita in tempo record sull’Instagram di mamma Benedetta. Nello scatto, mamma e figlia sorridono leggermente infreddolite nonostante gli strati di indumenti termici, ma dai loro sorrisi felici si capta tutta la magia del paesaggio innevato.

L’affiatamento tra mamma e figlia è evidente e oggi che Matilde ha 18 anni e si è ufficialmente diplomata al liceo scientifico è sempre più uguale a Benedetta. L’unica differenza però è che la maggiore di casa non sembra interessata alla cucina, anzi, Maty ha una vera e propria passione per la musica (“Canto e scrivo” la sua bio su Instagram lo spiega alla perfezione) sviscerata sui suoi canali social, tanto che vederla brillare in un talent non stupirebbe nessuno. Anche in tv o al cinema, però, potrebbe trovare il suo spazio: complice in due scherzi ai genitori in combutta con Le Iene, la 18enne ha mostrato di possedere una presenza scenica non indifferente e un’attitudine alla recitazione. Sul fronte fidanzato, le ultime news parlano di un certo Jacopo (suo complice nello scherzo de Le Iene, ndr) ma ad oggi nel suo profilo Instagram non ce n’è più traccia. Allora meglio consolarsi con una vacanza in famiglia e, mentre visitano il villaggio di Babbo Natale, magari scrivere una lettera in cui chiede un fidanzato nuovo.



Elle.com