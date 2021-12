A Patti Smith le chiavi di New York e un dolce per i suoi 75 anni

Patti Smith ha ricevuto le chiavi della città di New York dal sindaco uscente Bill De Blasio. Il primo cittadino della Grande Mela ha spiegato di aver voluto testimoniare, con questo gesto simbolico, il rapporto straordinario che la stessa ‘sacerdotessa del rock’, originaria di Chicago, ha sempre avuto con la città.

“Patti ha fatto davvero molto per illuminare la strada, e lo ha fatto qui, a New York”, ha detto il sindaco che ha definito l’album di esordio dell’artista, Horses del 1975, uno dei più grandi dischi “di tutta la storia del rock and roll”. “Vorrei poter dare a New York la mia chiave”, sono state le parole di ringraziamento di Patti Smith. Dopo averle dato la chiave, De Blasio ha regalato a Patti Smith e a Lenny Kaye, chitarrista del Patti Smith Group, anche un cupcake per celebrare il loro 75esimo compleanno: Lenny compie gli anni oggi, la potessa del rock il 30 dicembre. “So che non lavoriamo per raccogliere riconoscimenti”, ha detto la cantante, “ma sono il tipo di persona che se ne riceve uno, lo ama per davvero”. Dopo gli auguri di compleanno, i due musicisti hanno suonato Ghost dance, brano incluso in Easter del 1978: “La prima volta che l’ho sentita mi ha preso” e “a quest’ora mi commuove”, è stato il commento di De Blasio.

