Zlatan Ibrahimovic ospite fisso di Sanremo 2021

Il cast di Sanremo 2021 prende forma. Dopo l’annuncio della presenza di Elodie e Achille Lauro come co-conduttori, Amadeus ha confermato la presenza di Zlatan Ibrahimovic tra gli ospiti fissi, come volevano le indiscrezioni della vigilia: “Posso ufficializzare la presenza in tutte le cinque sere del festival di Sanremo di Zlatan Ibrahimovic, senza saltare nessuna partita del Milan.



Un altro colpo di Sanremo”. Il conduttore lo ha annunciato nel corso della conferenza stampa di presentazione de L’Anno che verrà, la serata di Capodanno di Rai1.

Elodie e Achille Lauro conduttori

Nel corso della conferenza stampa Amadeus ha dato largo spazio a Sanremo, annunciando anche due nomi alla conduzione. Al prossimo Festival di Sanremo 2021 saranno sul palco anche Achille Lauro ed Elodie. I due cantanti non faranno parte del cast in gara, ma affiancheranno Amadeus durante le serate, come confermato dal presentatore e direttore artistico. Confermate quindi le indiscrezioni che da settimane girano sui due, che alla fine però non bisseranno l’esperienza del 2020, ma saranno protagonisti in un altro modo: “Elodie sarà con me, sarà una delle donne del festival. L’anno scorso era in gara, stavolta sarà co-conduttrice per una sera. Ha un pubblico fortissimo, è bella, spiritosa, divertente, ironica. Achille Lauro sarà invece ospite fisso: ci regalerà cinque quadri”.

La nave anti Covid per il pubblico di Sanremo

Non solo questioni di cast, perché Sanremo 2021 resta una questione apertissima anche in relazione al pubblico in sala. Il conduttore ha confermato l’ipotesi al vaglio di una nave da crociera sulla quale ospitare per una settimana gli spettatori, così da creare una bolla che metta in sicurezza il pubblico della kermesse. “L’idea della nave è bellissima”, ha detto il direttore artistico, promettendo polemiche nelle prossime ore simili a quelle emerse già ieri, tra i corridoi Rai e anche da parte del sindaco di Sanremo.

Andrea Parrella, Tv.fanpage.it