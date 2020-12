Roma, tutto pronto per il Capodanno con Gianna Nannini

Più che come una festa il Comune di Roma presenta il suo Capodanno tutto digitale come “un rito di passaggio”, con l’auspicio di ritrovarsi di nuovo insieme per accogliere il 2022. Sarà una maratona online dal significativo titolo ‘Oltre tutto’ che prenderà il via il 31 dicembre alle 22 nello studio di registrazione allestito nel Laboratorio di scenografia del teatro dell’Opera di Roma, con affaccio mozzafiato sul Circo Massimo. Un evento rigorosamente a porte chiuse, godibile dal divano di casa sul sito culture.roma.it e sulla pagina Facebook @cultureroma. Le star della serata saranno Gianna Nannini, Diodato, Elodie, Manuel Agnelli, Gemitaiz, Carl Brave e il violinista Rodrigo D’Erasmo, ma soltanto la prima si esibirà in diretta dal laboratorio, in compagnia delle due scrittrici che animeranno l’inedita serata, Chiara Valerio e Michela Murgia. Gli altri artisti contribuiranno ad accogliere l’agognato 2021 con performance già registrate da gioielli storici e artistici della capitale: Elodie dal Tabularium dei Musei Capitolini, Gemitaiz dall’Ara Pacis, Diodato dallo Stadio Palatino, Carl Brave da rhinoceros Alda Fendi art hub di fronte all’Arco di Giano, Manuel Agnelli con Rodrigo d’Erasmo dal museo di Roma – Palazzo Braschi. “Anche in questo 2020 così difficile abbiamo fatto il massimo per vivere il Capodanno insieme rispettando il distanziamento fisico – ha spiegato la sindaca Raggi – ma cercando di costruire delle connessioni tra tutti noi, attraverso la condivisione in rete di una esperienza speciale in una notte speciale”. Pensato dalle curatrici Francesca Macrì e Claudia Sorace il capodanno capitolino dell’epoca Covid rimpiazza la tradizionale folla capodannesca del Circo Massimo con due grandi opere d’arte contemporanea, quella di Alfredo Pirri e quella di Tim Etchells che segnano con la loro presenza il cambiamento di un Capodanno che non sarà di piazza. Oltre a quelli di Chiara Valerio e Michela Murgia, ci saranno poi i contributi di Maria Giovanna Luini, Sandra Savaglio e Igiaba Scego. E non mancherà neanche il cinema, con il progetto Vedute a cui hanno partecipato i fratelli D’Innocenzo, Chiara Caselli, Chiara Francini, Francesco Bruni e Mauro Covacich. Ognuno di loro ha realizzato un video su Roma partendo da un’inquadratura fissa, una porzione di spazio urbano, un’immagine simbolo della loro visione della città. Adriana Ferreira e Augusta Girardi, invece, apriranno lo streaming con una performance in duo, flauto e arpa.