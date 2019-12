Uomini e Donne, Juan Luis rivede Gemma: “Mi sento quasi un gladiatore”

Juan Luis Ciano e Gemma Galgani non si sono visti durante queste festività natalizie, non che il Web sappia almeno, perché magari i due sono riusciti a incontrarsi ma lo hanno fatto in gran segreto per non dare alcuna anticipazione Lo scopriremo molto presto comunque: oggi si registreranno le prossime puntate del Trono Over di Uomini e Donne, e tra i protagonisti ci saranno proprio loro, Gemma e Juan Luis, che avranno moltissimo da dirsi, soprattutto se è vero che non si sono incontrati a Natale. Cosa succederà? Non lo sappiamo, anche se Juan Luis su Instagram ha detto che farà valere le sue ragioni.

“Mi sto preparando per l’evento di domani – queste le parole del corteggiatore di Gemma sul noto social network di Mark Zuckerberg –. Mi sento quasi un gladiatore… Devo scendere nell’arena… nell’arena dei leoni! Però io combatterò… combatterò perché sono una persona per bene e so quello che voglio dalla vita. Almeno per quanto riguarda i sentimenti. Per il resto non si sa”. Cosa intende Juan Luis quando dice che combatterà perché è una persona perbene e che sa ciò che vuole dalla vita? A quali sentimenti fa riferimento, visto che con Gemma non ci è mai parso che ci fosse anche solo l’ombra di qualcosa che andasse oltre l’amicizia? E non solo a noi, ovviamente, se pensate a tutte le accuse che il Cavaliere ha ricevuto sin da quando si è presentato in trasmissione con l’intenzione di corteggiare la Galgani.

Dire cosa succederà tra Gemma e Juan Luis è difficile perché, sebbene sia chiaro che tra di loro non ci sia nulla di fortissimo, è anche vero che la Galgani è molto legata al partenopeo ed è risaputo tra l’altro che difficilmente si dà per vinta. Oggi ci sarà una nuova registrazione del Trono Over e ne sapremo sicuramente di più; restate con noi perché vi aggiorneremo tempestivamente!