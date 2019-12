Nick Vallelonga ‘italo americano dell’anno’ a Capri

Edizione 24 di Capri, Hollywood al via domani anche su Rai Uno

‘ il ‘doppio’ premio Oscar Nick Vallelonga, l’ ‘Artista Italo americano’ dell’anno a Capri, Hollywood 2019 – International film fest che si apre domani trasformando l’isola azzurra in red carpet con oltre 70 proiezioni dei film lanciati verso gli awards internazionali, a partire dall’opera inaugurale ‘Piccole Donne‘ di Greta Gerwig, anteprima italiana. Vincitore della statuetta come sceneggiatore e produttore di ‘Green book‘, di origini calabresi, uno dei simboli della comunità italo americana statunitense, Vallelonga è il figlio del personaggio interpretato da Viggo Mortensen (Toni Lip) nel film di Peter Farrelly che ha conquistato 3 Oscar e 3 Golden Globes. E da il 27 dicembre sarà raccontato su Rai Uno dallo speciale ‘Le stelle di Capri Hollywood‘ (ore 0,30), altri appuntamenti il 28 dicembre (alle 0,20 ), il 30 dicembre (alle 0,25) e la sera di Capodanno. La rubrica andrà in onda quotidianamente su Rai Italia e tra i primi ospiti di Pascal Vicedomini ci sarà proprio Vallelonga.

Ansa.it