Il Paradiso delle Signore, Vanessa Gravina lascia momentaneamente la soap: ecco cosa succederà ad Adelaide

Ormai non è più una novità per gli appassionati de Il Paradiso delle Signore: Vanessa Gravina sta per lasciare la soap di Rai Uno. Non si tratta di un addio definitivo ma solo di una pausa momentanea, dovuta agli impegni teatrali dell’attrice. La Gravina lascerà il set nei prossimi mesi per girare in tournée con lo spettacolo teatrale Il Tartufo. Come rivela il settimanale Oggi, nel numero in edicola da venerdì 27 dicembre, vedremo l’assenza della contessa Adelaide di Sant’Erasmo solo nelle puntate in onda ad aprile. Cosa succederà all’amato personaggio della serie? Nulla di grave: Adelaide partirà per un viaggio e molto probabilmente questa assenza sarà legata al nuovo personaggio, Achille Ravasi, interpretato da Roberto Alpi.

Fin dalle prime scene de Il Paradiso delle Signore Achille Ravasi ha mostrato un certo interesse nei confronti della Contessa Adelaide. Nelle nuove puntate della soap opera i due approfondiranno ancora di più il loro rapporto, anche se non è chiaro se nascerà una vera e propria storia d’amore. Quel che è certo è che questo legame creerà più di qualche problema ad Adelaide e al cognato Umberto Guarnieri, già in crisi per via della passione segreta tra il banchiere e Flavia. “Achille Ravasi potrebbe scalfire il cuore di Adelaide”, ha anticipato ad Oggi Vanessa Gravina, che è molto legata al suo personaggio, tra i più amati dal pubblico di Rai Uno.

“Una produzione così è una vera scuola di vita: impari a organizzarti, a ottimizzare i tempi, a infilare la palestra nelle due ore di buco che il piano settimanale prevede. L’unica cosa a cui non ho voluto rinunciare è il teatro: l’anno scorso gli sceneggiatori si sono inventati una mia partenza per Parigi per giustificare tre settimane di assenza, chissà che escamotage troveranno quest’inverno, quando andrò in scena insieme a Giuseppe Cederna con Il tartufo”, aveva detto qualche settimana fa Vanessa Gravina.

