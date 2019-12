Bianca Atzei non è incinta: la smentita del fidanzato Stefano Corti

La cantante e l’inviato delle Iene rispondono alla notizia di una presunta dolce attesa con l’ironia di un’immagine di coppia molto esaustiva…

La storia d’amore tra Bianca Atzei e Stefano Corti prosegue a gonfie vele da circa sette mesi, tempo sufficiente per rinforzare sì un sentimento scoperto grazie all’intervento inconsapevole di Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio, ma ancora prematuro per mettere su famiglia. Recentemente, infatti, si è diffusa la notizia di una presunta gravidanza della cantante che però, direttamente dal Madagascar dove si trova con il fidanzato per trascorrere le vacanze natalizie, ha smentito insieme a lui la dolce attesa.

Attraverso i social Bianca Atzei e Stefano Corti hanno negato la gravidanza della cantante ironizzando sulla notizia etichettata con l’hashtag #fakenews. “Ormai la notizia è su tutti i giornali, abbiamo voluto aspettare qualche giorno per le conferme ufficiali. Negli articoli hanno solo sbagliato il soggetto. Avremo un bimbo, sono di 7 mesi!”, ha scritto simpaticamente l’inviato de ‘Le Iene’, mentre sul profilo della compagna è comparsa la foto di coppia che mostra lei baciare la pancia di lui con la frase “Quello incinto è solo lui”. Insomma, l’amore tra i due c’è ed è sempre più forte, ma il progetto di un bebè non è ancora contemplato. Almeno per ora.

