Vacanze a Cortona per Shakira e Piquè

In visita a museo etrusco, poi foto con i fan

Vacanza cortonese per la cantante Shakira e la star del calcio spagnolo Gerard Piqué. La coppia è stata riconosciuta da alcuni turisti mentre passeggiava per le vie del centro storico di Cortona (Arezzo). La Toscana, in realtà è una meta ricorrente: i due già nei mesi scorsi avevano fatto capolino nel Chianti. Una volta riconosciuti, la pop star e il difensore del Barcellona, non si sono sottratti ai fan, scattando foto ricordo, per poi ripartire e godersi il resto della vacanza destinazione sconosciuta. La coppia, come sottolineato sulla pagina facebook del comune di Cortona, ha visitato il Maec, il museo etrusco, e alcuni dei luoghi più suggestivi della città della Valdichiana.

ANSA