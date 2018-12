Domani torna l’appuntamento con le “Storie di Melaverde”, su Canale 5

Domenica tornerà Edoardo Raspelli a proporvi il meglio di Melaverde. Si tratta di uno spazio dedicato alle storie più significative, un vero e proprio florilegio del meglio della narrazione della cultura enogastronomica italiana. Nella prossima puntata, che andrà in onda alle 11 e 20 su Canale 5, Edoardo Raspelli racconterà la storia di Davide, 33 anni allevatore, che oggi, insieme alla moglie Tiziana e ai tre figli Beatrice Martina e Stefano, gestisce l’azienda agricola Alfons David a Casazza, in provincia di Bergamo. Visiterà la stalla delle vacche e quella delle oltre 700 capre, una struttura in legno all’avanguardia dotata di un’immensa vetrata per il controllo a vista, 24 ore su 24 degli animali, ma parlerà anche di altri animali che sono la sua passione. Oltre a questa bella storia, Raspelli parlerà anche di zampone e cotechino Modena (oggi ad I.G.P., l’Indicazione Geografica Protetta). Vedremo come vengono lavorati i tagli freschi, come nascono gli impasti e le diverse fasi di insacco oggi normate dal disciplinare IGP che segue minuziosamente la nascita di questi due prodotti freschi, ma anche precotti in modo da accontentare anche le massaie più moderne, rendendo così accessibili a chiunque i sapori della tradizione. Ovviamente conosceremo zampone e cotechino a tavola come vuole la tradizione modenese, ma non solo, infatti presenteremo anche idee curiose per gustare questi piatti anche fuori dalle feste.