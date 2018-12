Sky Cinema, secondo appuntamento con “I delitti del Barlume”

Dopo Il Battesimo di Ampelio, arriva a Capodanno il secondo appuntamento con “I delitti del BarLume”, la serie di gialli a tinte comedy, produzione originale Sky realizzata con Palomar, ispirata ai romanzi di Marco Malvaldi (Sellerio). “Hasta pronto Viviani” in onda martedì 1 gennaio alle 21.15 su Sky Cinema Uno (anche in 4K HDR per i clienti Sky Q), sarà ambientato per la prima volta lontano dalle strade di Pineta, in un’avventura tra le pampas argentine, dove i vecchini voleranno in soccorso dell’amico di sempre Viviani, che è in estremo pericolo. Il film sarà inoltre disponibile anche su Sky On Demand.

Fra sparizioni, partite a carte, risate e quegli elementi da poliziesco sui generis che ne hanno decretato il successo, torna Pineta con i suoi toscanacci, dal Viviani interpretato da Filippo Timi al commissario Fusco di Lucia Mascino. Tornano anche i ‘bimbi’, i vecchini detective del ‘quartetto uretra’, interpretati da Alessandro Benvenuti, Atos Davini, Marcello Marziali e Massimo Paganelli. Torna ovviamente anche la Tizi interpretata da Enrica Guidi così come, dopo il loro esordio nel cast delle ultime due storie, ritornano Stefano Fresi e Corrado Guzzanti, nei panni rispettivamente del buffo Beppe Battaglia e di Paolo Pasquali, logorroico e truffaldino assicuratore di origini venete.

La regia è di Roan Johnson. Anche nei due nuovi film tv, I delitti del BarLume continua il suo originale percorso nel solco della grande commedia all’italiana. Tra crimini e toni comici, seguendo la struttura del romanzo giallo, la serie coinvolge per la sua irresistibile combinazione di suspense e humour, attingendo a piene mani dalla quella apprezzata tradizione regionale toscana – che vanta alfieri come Benigni, Virzì, Nuti, Pieraccioni e Veronesi – che ha contribuito in maniera determinante al successo della commedia italiana negli ultimi vent’anni.

Ilmessaggero.it