Oggi torna, su Rai2, “Quelli che il calcio”

Va in onda oggi l’ultima puntata del 2018 di “Quelli che il calcio”, alle ore 14:00 su Rai2 e in simulcast su Radio2, condotta da Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Mia Ceran.

Ospite della puntata è Cosmo, che presenta “L’Amore”, ultimo estratto dall’album “Cosmotronic”.

Al grande tavolo siedono l’attrice e vicepresidente della Lega Pro Cristiana Capotondi, ora nei cinema con “Attenti al Gorilla”, la pastry chef Isabella Potì, giudice de “Il Ristorante degli chef”, il comico Dario Vergassola, l’ex calciatore e commentatore Massimo Mauro, il campione del mondo Fulvio Collovati, l’arbitro degli arbitri Paolo Casarin, la leggenda del tennis Adriano Panatta e il giornalista Giorgio Terruzzi.

Spazio anche alla riflessione, specie in questi giorni di festa: Mimmo Magistroni fa visita al carcere di Bollate (MI), dove incontra la squadra dei detenuti per realizzare con loro la “moviola in 4K” dei gol della Serie A e mostrare come il calcio possa avere un grande valore sociale, aggregativo e rieducativo, in contrapposizione a quello che è successo nell’ultima giornata di campionato, oggetto di discussione anche in studio.

I protagonisti degli sketch comici di “Quelli Che il Calcio” sono Ubaldo Pantani che impersona l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri, Brenda Lodigiani che interpreta sia la ballerina di musical Renella che una spassosa Diletta Leotta, Antonio Ornano che torna con gli esilaranti racconti di sport di Folco Maria Brandauer, e, infine, Toni Bonji nelle doppie vesti del commentatore improvvisato Paride Coccio e dello strambo medico Professor De Riccardis.

Il Salottino TV cambia temporaneamente inquilino e arriva Giulia Coppini, la compagna di Giovanni Simeone, per commentare Genoa – Fiorentina; Federico Russo torna invece al Pub di Corso Sempione accompagnato dall’ex campione di ciclismo Dino Zandegù; Melissa Greta Marchetto alla postazione web è pronta a cogliere gli spunti più divertenti della rete; Emanuele Dotto dalla postazione tecnica riporta in studio i risultati dei campi della Serie A; la colonna sonora della puntata è come sempre affidata ai Jaspers, resident band di “Quelli Che il Calcio”.

A raccontare le numerose partite della Serie A dalle tribune degli stadi gli inviati di “Quelli che il Calcio”: per Juventus – Sampdoria ci sono il regista Giovanni Veronesi, nelle sale con “Moschettieri del Re”, e Mattia Guarracino, campione italiano di gaming; per Empoli – Inter presenti l’allenatore Gigi Cagni e il giornalista Fabrizio Biasin; il cantante romano Clavdio e Boosta dei Subsonica seguono Lazio – Torino; lo scrittore Paolo Nori e l’attore Stefano Fresi seguono Parma – Roma; Francesca Fantuzzi, compagna di Domenico Berardi, e il conduttore Omar Fantini sono al Mapei Stadium per Sassuolo – Atalanta, infine, il leggendario telecronista Bruno Pizzul e lo scrittore Flavio Sorigac commentano Udinese – Cagliari.

Quelli che… a Radio2 prosegue il simulcast con il duo Tamara Donà e Gianluca Gazzoli, per commentare tutto quanto succede in tv su Rai2 ma anche per raccontare com’è cambiata la domenica degli italiani.